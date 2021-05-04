Yeniyol'a yapılacak projeleri istişare ettiler

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz günlerde Yeniyol Mahallesi muhtarlığını ziyaret etti.

Yeniyol Mahallesinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Aşgın, yapılacak çalışmalarla ilgili de istişarede bulundu.



Göreve geldiği ilk zamanlardan beri istişareye verdiği önemi icraatlarla gösteren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek yapılan hizmetler ve talepler konusunda muhtarlarla görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor.

Yeniyol Mahallesinin Çorum’un en önemli mahallelerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “Gazi Caddesi gibi şehrimizin önemli caddesini sınırları içerisinde barındıran Yeniyol Mahallemizdeyiz. Muhtarımızla öneriler, talepler ve hizmetler noktasında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yeniyol mahallemize bugüne kadar istişareler neticesinde alt yapı olarak önemli yatırımlar yaptık. Yağmursuyu, kanalizasyon, içme suyu ve asfalt noktasında sıkıntılı olan yerlerde yenileme çalışmaları gerçekleştirdik, ihtiyaç olan yerlere yenisini yaptık. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği gıda yardımı, büyüklerimizin ev temizliği, kıyafet yardımı, hijyen setleri, eşya yardımları, evde bakım hizmetlerimiz ve cami temizliği gibi önemli hizmetlerimize şehrimizin genelinde olduğu gibi Yeniyol Mahallemizde de devam ediyoruz” dedi.

DEMİRAY’DAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Bugüne kadar Çorum Belediyesinden ne talepte bulundularsa hızlı bir şekilde talebin karşılandığını belirten Muhtar Seydi Demiray, bunda Çorum Belediyesi bünyesinde kurulan Muhtarlıklar Müdürlüğünün çok büyük etkisi olduğunu söyledi.

Muhtarlıklar Müdürlüğü sayesinde işlerin daha kolay ve hızlı bir şekilde çözüme kavuştuğunu söyleyen Demiray, “Belediyenin hangi birimiyle alakalı olursa olsun muhtarlıklar müdürlüğümüz ile iletişime geçiyoruz onlar bizim adımıza konuyu ilgili birime aktarıyor ve işin yapılıp yapılmadığını takip ediyor. Bu müdürlük, Belediye Başkanımızın vizyonunun ve biz muhtarlara verdiği önemin bir göstergesi” diye konuştu.

Muhtar Demiray, Yeniyol Mahallesine yapılan tüm hizmetler için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel, Muhtarlıklar Müdürü Mustafa Kanat ve Fen İşleri Müdürü Seyit Ünaldı da hazır bulundu.