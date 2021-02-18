Yeniyol heyetinden şiirli kutlama

Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ve muhtar azaları gazetemizi ziyaret ederek 31’inci yılımızı kutladı. Muhtar Azası Emekli Polis Memuru Nihat İnce, bu yıl da kaleme aldığı “Lidersin sen Hakimiyet” başlıklı şiiriyle  heyet adına tebriklerini dile getirdi. 

Yeniyol heyetinden şiirli kutlama

MURAT ÇETİN
Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ve muhtar azaları gazetemizi ziyaret ederek 31’inci yılımızı kutladı. Muhtar Azası Emekli Polis Memuru Nihat İnce, bu yıl da kaleme aldığı “Lidersin sen Hakimiyet” başlıklı şiiriyle  heyet adına tebriklerini dile getirdi. 

Muhtar Seydi Demiray’ın Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ı ziyaretinde, muhtar azaları Kadir Sol, Nihat İnce, Mustafa Akdağ ve Yusuf Özgür Can da hazır bulundu. 
Demiray, “Nice yıllar diliyoruz, başarılarınız daim olsun. Hakimiyet her zaman gözdemiz ve gururumuz olmaya devam ediyor.”  sözleriyle yıl dönümümüzü kutlarken, heyet adına şiir takdim eden Nihat İnce de, şiirindeki şu dizeleri dile getirdi; 
Lidersin sen Hakimiyet
31’inci yılınız kutlu olsun
İçinize hep neşeler dolsun
Yüzünüz her zaman gülsün
Lidersin sen Hakimiyet

Erol Taşkan Müdürümüz
Türkiye’ye yayıldı ününüz
Huzurludur tüm gününüz
Lidersin sen Hakimiyet

Yazarımız Recep Mebet
Başarılı olun ilelebet
Doğrusunuz biliyor millet
Lidersin sen Hakimiyet

Fatih Akbaş-Fatih Battar
Hizmetine hizmet katar
Burak Yalçın huzurlu yatar
Lidersin sen Hakimiyet

Muhabirimiz Enise Ağbal
Dürüstlük Hakimiyet’te kural
Nihat diyor ki hepsi de bal
Lidersin sen Hakimiyet

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 19:16
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