Yeniyol heyetinden şiirli kutlama

MURAT ÇETİN

Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ve muhtar azaları gazetemizi ziyaret ederek 31’inci yılımızı kutladı. Muhtar Azası Emekli Polis Memuru Nihat İnce, bu yıl da kaleme aldığı “Lidersin sen Hakimiyet” başlıklı şiiriyle heyet adına tebriklerini dile getirdi.

Muhtar Seydi Demiray’ın Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ı ziyaretinde, muhtar azaları Kadir Sol, Nihat İnce, Mustafa Akdağ ve Yusuf Özgür Can da hazır bulundu.

Demiray, “Nice yıllar diliyoruz, başarılarınız daim olsun. Hakimiyet her zaman gözdemiz ve gururumuz olmaya devam ediyor.” sözleriyle yıl dönümümüzü kutlarken, heyet adına şiir takdim eden Nihat İnce de, şiirindeki şu dizeleri dile getirdi;

Lidersin sen Hakimiyet

31’inci yılınız kutlu olsun

İçinize hep neşeler dolsun

Yüzünüz her zaman gülsün

Lidersin sen Hakimiyet

Erol Taşkan Müdürümüz

Türkiye’ye yayıldı ününüz

Huzurludur tüm gününüz

Lidersin sen Hakimiyet

Yazarımız Recep Mebet

Başarılı olun ilelebet

Doğrusunuz biliyor millet

Lidersin sen Hakimiyet

Fatih Akbaş-Fatih Battar

Hizmetine hizmet katar

Burak Yalçın huzurlu yatar

Lidersin sen Hakimiyet

Muhabirimiz Enise Ağbal

Dürüstlük Hakimiyet’te kural

Nihat diyor ki hepsi de bal

Lidersin sen Hakimiyet

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 19:16