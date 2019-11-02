Yeniyol Muhtarlığı’ndan çocukları ısıtan armağan

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Yeniyol Mahallesi Muhtarlığı, kış sezonu nedeniyle çocukları sevindirdi.

Mahalle Muhtarı Seydi Demiray, geleneksel hale getirdikleri uygulama dahilinde okul çağındaki 100 çocuğa kaban ve mont hediye ettiklerini söyledi.

Hayırsever esnaf ve işadamlarının katkılarıyla düzenledikleri çalışmadan bahseden Seydi Demiray, “Çocuklar üşümesin sloganıyla çıktığımız yolda bizleri yalnız bırakmayan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz” dedi.

“25 yıldır devam eden uygulama ile mahallemizdeki dezavantajlı ailelerin ve çocukların yanındayız” diyen Demiray, geleneksel hale gelen çalışmayı yaz sezonu ve okul açılışı da dahil olmak üzere yılda 3 kez gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.