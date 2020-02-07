Yeniyol Muhtarlığı’ndan şiirli kutlama

HURŞİT BOZKURT

Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ve muhtarlık azaları gazetemizi ziyaret etti.

Muhtar azası Şair Nihat İnce’nin gazetemizin 30. Yılı nedeniyle yazdığı şiir, ziyarete renk kattığı gibi bizim de gönlümüzü fethetti.

Mahalle Muhtarı Demiray, Hakimiyet Gazetesi’nin toplumun tüm konularına karşı gösterdiği duyarlı ve sağduyulu yaklaşımı ile her türlü takdiri hakettiğini belirterek, “Hakimiyet’in ömrü uzun olsun, haberi güçlü olsun. Hakimiyet Çorum’un vazgeçilmezleri arasındadır.” dedi.

Yıllardır gazetemizin baskını gerçekleştiren İlk Adım Matbaası Sahibi Kadir Sol’ un da muhtar azası olarak yer aldığı ziyarette, muhtar azaları Nihat İnce, Yusuf Özgürcan ve Mustafa Akdağ da hazır bulundu.

Emekli Polis Memuru Şair Nihan İnce’nin gazetemiz için kaleme aldığı şiir:

CAN HAKİMİYET

Kurulduğun tam otuz yıl oldu

Okurların içine neşeler doldu

Okurlarına doğru haberler sundu

Medyanın yüzakı can Hakimiyet

Hakimiyet günden güne parladı

Doğru haberlerle medyayı salladı

Tüm Ülkeye gazeteyi yolladı

Medyanın yüzakı can Hakimiyet

Erol Taşkan yazı işleri Müdürün

Bütün Türkiye ye duyulsun ünün

Devamlı başarıya gidiyor yolun

Medyanın yüzakı can Hakimiyet

Gerçek bir yazardır Recep Mebet

Hakimiyet büyüyor bak ilelebet

Çorum için Hakimiyet bir servet

Medyanın yüzakı can Hakimiyet

Çalışanlar Hakimiyete verdi emeği

Dimdik durmanız Nihat'ımın dileği

Çorum ister Hakimiyeti önde görmeyi

Medyanın yüzakı can Hakimiyet

Nihat İNCE

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2020, 11:54