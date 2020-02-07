Yeniyol Muhtarlığı’ndan şiirli kutlama

HURŞİT BOZKURT
Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ve muhtarlık azaları gazetemizi ziyaret etti.
Muhtar azası Şair Nihat İnce’nin gazetemizin 30. Yılı nedeniyle yazdığı şiir, ziyarete renk kattığı gibi bizim de gönlümüzü fethetti.
Mahalle Muhtarı Demiray, Hakimiyet Gazetesi’nin toplumun tüm konularına karşı gösterdiği duyarlı ve sağduyulu yaklaşımı ile her türlü takdiri hakettiğini belirterek, “Hakimiyet’in ömrü uzun olsun, haberi güçlü olsun. Hakimiyet Çorum’un vazgeçilmezleri arasındadır.” dedi.
Yıllardır gazetemizin baskını gerçekleştiren İlk Adım Matbaası Sahibi Kadir Sol’ un da muhtar azası olarak yer aldığı ziyarette, muhtar azaları Nihat İnce, Yusuf Özgürcan ve Mustafa Akdağ da hazır bulundu.
Emekli Polis Memuru Şair Nihan İnce’nin gazetemiz için kaleme aldığı şiir:
CAN HAKİMİYET
Kurulduğun tam otuz yıl oldu
Okurların içine neşeler doldu
Okurlarına doğru haberler sundu
Medyanın yüzakı can Hakimiyet
Hakimiyet günden güne parladı
Doğru haberlerle medyayı salladı
Tüm Ülkeye gazeteyi yolladı
Medyanın yüzakı can Hakimiyet
Erol Taşkan yazı işleri Müdürün
Bütün Türkiye ye duyulsun ünün
Devamlı başarıya gidiyor yolun
Medyanın yüzakı can Hakimiyet
Gerçek bir yazardır Recep Mebet
Hakimiyet büyüyor bak ilelebet
Çorum için Hakimiyet bir servet
Medyanın yüzakı can Hakimiyet
Çalışanlar Hakimiyete verdi emeği
Dimdik durmanız Nihat'ımın dileği
Çorum ister Hakimiyeti önde görmeyi
Medyanın yüzakı can Hakimiyet
Nihat İNCE