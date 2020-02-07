Yeniyol Muhtarlığı’ndan şiirli kutlama

Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ve muhtarlık azaları gazetemizi ziyaret etti. 

Yeniyol Muhtarlığı’ndan şiirli kutlama

HURŞİT BOZKURT
Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ve muhtarlık azaları gazetemizi ziyaret etti. 

Muhtar azası Şair Nihat İnce’nin gazetemizin 30. Yılı nedeniyle yazdığı şiir, ziyarete renk kattığı gibi bizim de gönlümüzü fethetti. 
Mahalle Muhtarı Demiray, Hakimiyet Gazetesi’nin toplumun tüm konularına karşı gösterdiği duyarlı ve sağduyulu yaklaşımı ile her türlü takdiri hakettiğini belirterek, “Hakimiyet’in ömrü uzun olsun, haberi güçlü olsun. Hakimiyet Çorum’un vazgeçilmezleri arasındadır.” dedi.

Yıllardır gazetemizin baskını gerçekleştiren İlk Adım Matbaası Sahibi Kadir Sol’ un da muhtar azası olarak yer aldığı ziyarette, muhtar azaları Nihat İnce, Yusuf Özgürcan ve Mustafa Akdağ da hazır bulundu. 
Emekli Polis Memuru Şair Nihan İnce’nin gazetemiz için kaleme aldığı şiir:
CAN HAKİMİYET 
Kurulduğun tam otuz yıl oldu 
Okurların   içine neşeler  doldu 
Okurlarına doğru haberler sundu 
Medyanın yüzakı can Hakimiyet

Hakimiyet günden güne parladı 
Doğru haberlerle medyayı salladı 
Tüm Ülkeye gazeteyi   yolladı 
Medyanın yüzakı can Hakimiyet

Erol Taşkan yazı işleri Müdürün 
Bütün Türkiye ye duyulsun ünün 
Devamlı başarıya gidiyor yolun 
Medyanın yüzakı can Hakimiyet

Gerçek bir yazardır Recep Mebet 
Hakimiyet büyüyor bak ilelebet 
Çorum için Hakimiyet bir servet 
Medyanın yüzakı can Hakimiyet

Çalışanlar Hakimiyete verdi emeği 
Dimdik durmanız Nihat'ımın dileği 
Çorum ister Hakimiyeti önde görmeyi 
Medyanın yüzakı can Hakimiyet
Nihat İNCE

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2020, 11:54
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
‘Hizmetleriniz ve başarılarınız daim olsun’
‘Hizmetleriniz ve başarılarınız daim olsun’
  1. GÜNCEL