YEPAŞ’tan kademeli tarife açıklaması

YEPAŞ 1 Şubat’tan itibaren elektrik faturalarında günlük kademe limitinin 7 kWh olduğunu açıkladı.

YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam tarafından yapılan açıklamada, yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgiler verildi: “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kararı kapsamında tüm mesken tek zamanlı Alçak Gerilim aboneliklerinde 1 Ocak 2022 itibariyle kademeli tarife uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulamaya göre EPDK tarafından 2022 yılı için belirlenen kademeli tarife birim fiyatlarıyla faturalandırılmaktadır. Son yayınlanan Resmi Gazete kararıyla kademeli tarifeye tabi olan tüketimlerinizin günlük ortalama 7 kWh kadar olan kısmı düşük tüketimli kademeden, 7 kWh aşan kısmı ise yüksek tüketimli kademeden hesaplanmaktadır. Enerji birim fiyatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenmekte, sayaç okuma süreleri de Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında mevzuata uygun şekilde 25-35 gün aralığında yapılmaktadır.

Neden Kademeli Elektrik Tarifesi Uygulaması?

Enerjinin verimli kullanımını desteklemek, tasarruf bilincini yaygınlaştırmak ve evinde enerjiyi daha az tüketen vatandaşların faturalarının da bu doğrultuda düzenlenmesini sağlamak amacıyla ilgili kurumlar tarafından 'Kademeli Elektrik Tarifesi' uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle 5 kilovatsaat (kWh) olarak belirlenen tüketim miktarı, 1 Şubat tarihinden itibaren günlük 7 kilovatsaat (kWh) olarak güncellenmiştir.



Fatura hesaplaması yapılırken; günlük 7 kWh'a kadar olan tüketimleriniz için düşük kademe birim fiyatı uygulanır. İlgili fatura dönemindeki toplam tüketimden düşük kademe tüketim miktarı çıkartılır ve kalan kısım yüksek kademeden hesaplanarak faturanıza yansıtılır. Yönetmelik gereği elektrik sayaçları 25-35 gün aralığında okunur ve aylık toplam tüketiminizin okuma gün sayısına bölünmesi ile ortalama günlük tüketim miktarınız belirlenir.

Örneğin 30 günlük bir faturanızda 260 kWh elektrik tükettiğinizi düşünelim. 30 gün x 7 kWh'lık kısım, yani 210 kWh'lık tüketiminiz düşük kademe olarak kabul edilir ve düşük kademe birim fiyatından hesaplanır. Sınırın üzerinde kalan, yani 50 kWh'lık tüketiminiz ise yüksek kademe birim fiyatından hesaplanır. İki tüketimin toplamına, mevzuat gereği alınması zorunlu vergi kalemleri dâhil edilerek toplam faturanız oluşturulur.” (Haber Merkezi)