Yeraltı konteynırına düşen kediyi ekipler kurtardı

Çorum’da dün akşam saatlerinde Bahabey Caddesi’nde yer altı çöp konteynırına düşen kediyi Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve temizlik ekipleri kurtardı.
Çevreden geçen vatandaşlar, yeraltı çöp konteynırından kedi sesi geldiğini duyunca belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri kediyi düştüğü yerden kurtardı.
Çöplerin arasından çıkarılan kedi, kontrol için götürülürken, çevre sakinleri kediyi oraya nasıl atıldığına tepki göstererek belediye görevlilerine teşekkür ettiler.