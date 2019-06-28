‘Yerel basın erteleme bekliyor’

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yerel basın kuruluşlarından 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren ''vergi borcu yoktur'' yazısı istenmesine ilişkin uygulamanın ertelenmesini istedi.
Yerel basının zor koşullarda hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çeken Nuri Kolaylı, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:
“Yerel gazetelerimizden resmi ilan yayım bedellerinin ödenmesinde, geçmiş borç durumunu gösterir belge aranmasına ve varsa vergi borçlarının kesilerek ilgili vergi dairesine aktarılmasına dair 6183 sayılı Kanunun ilgili madde değişikliği için geçtiğimiz yıl yoğun çaba gösterdik. Maliye Bakanı'na, diğer bakanlara ve milletvekillerine konuyu defalarca ilettik. Çabalarımız sonucu maddede değişiklik yapılmadı, ama ertelenmesini sağladık. Şimdi aynı sorun 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren tekrar gündeme geldi.
Bilindiği gibi yerel basınımız zor ekonomik koşullarda fedakârca görev yapıyor. Geçtiğimiz yıl döviz kurunda yaşanan dalgalanma ile gazete işletmelerinin girdi fiyatlarında olağanüstü artışlar söz konusu oldu. Dövize dayalı kâğıt, boya, kalıp ve başkaca sarf malzemelerindeki artış, personel ve işletme giderlerindeki artışların yanı sıra resmi ilanların sayısında düşüşler yaşandı. Acil alım, doğrudan temin, işleri bölme ya da tek kalemde toplama gibi yöntemler sonucu Basın İlanları çok azaldı. Özel reklam gelirleri de bu dönemde önemli ölçüde düştü.
Öte yandan, hazırlık çalışmaları devam eden Yeni Yargı Reformu Paketi ‘resmi ilan gelirlerinin düşmesine neden olacak düzenlemeler’ içeriyor. İcra ve iflas ilanlarının Basın İlan yoluyla duyurumunu sona erdirecek olan bu düzenleme de, yerel basın kuruluşları için yeni bir ekonomik darbe anlamını taşıyor.
Sonuç olarak; kamuoyunun bilgilendirilmesi görevini başarıyla sürdüren yerel basınımız, yeni uygulamalarla daha da zor koşullara itilmemelidir.
Bu nedenle yerel basın için 1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan ‘Vergi borcu yoktur’ yazısının yer aldığı madde değişikliğinde bir kez daha süre uzatımı, icra iflas ilanlarına ilişkin düzenlemenin de tamamen gündemden kalkmasını bekliyoruz.” (Haber Merkezi)
(Haber Merkezi)
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun böyle bir istekte bulunması, Gelir Vergisinden Muaf Tutulan Meslekleri aklıma getirdi. Çağ teknoloji çağı bilgiye insanlar artık internet yoluyla ulaşıyor gazete gelirleri ve mevcut abone sayısıyla ya da reklam gelirleriyle ilk 6 aylık ve son 6 aylık girdilerinizden görüp önlem alamamanız diye bir sorunu ortaya çıkarmış belli ki ! Gelir Vergisinden Muaf Tutulan Meslekler ise :
Gezici olarak(bir iş yeri açmaksızın) perakende ticaretle uğraşanlar,Hallaç,Kalaycı,Lehimci,Musluk tamircisi,Çilingir,Ayakkabı tamircisi,Kundura boyacısı,Berber,Nalbant,Fotoğrafçı,Odun ve kömür kırıcısı,Çamaşır yıkayıcısı,Hamallar,Köylerde her türlü sanat işleri ile uğraşanlar,Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde nakil vasıtaları işletenler,Hayvan veya hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar,Eşya veya insan taşıyan çiftçiler,Evde ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri satanlar(havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları),Evde ürettikleri tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri satanlar,Hurda toplayıcılar,El dokuma işleri,Bakır işlemeciliği,Çini ve çömlek yapımı,Sedef kakma ve ahşap oyma işleri,Kaşıkçılık,Bastonculuk,Semercilik,Yazmacılık,Yorgancılık,Keçecilik,Lüle ve oltu taşı işçiliği,Çarıkçılık,Yemenicilik,Oyacılık,Seyyar milli piyango bileti satanlar,Kapıdan satış yapanlar. Bu iş kollarıyla kendinizi eş görmek gazeteciliğin gün be gün talep edilmeyeciği gerçeğini de ortaya çıkarmaktadır.