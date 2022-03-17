‘Yerel basın şehrin tanıtımında önemli bir işlev yükleniyor’

FATİH BATTAR

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Aşgın, yerel basının şehrin tanıtımında ve gelişmesinde önemli bir işlev yüklendiğini söyledi.

Geçtiğimiz ay yapılan Çorum Gazeteciler Cemiyeti olağan genel kurul toplantısında yeniden cemiyet başkanlığına seçilen Şevket Erzen ve yönetimi Vali Mustafa Çiftçi’nin ardından ikinci ziyaretini dün Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a gerçekleştirdi.

Ziyarette Başkan Aşgın’a Çorum basını hakkında bilgiler veren, Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Çorum Haber Gazetesi merhum Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yolyapar’ın isminin Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Beyaz Park’a verilmesi nedeniyle de Aşgın’a teşekkür etti.

Aşgın da yerel basının şehrin tanıtımı ve gelişimi noktasında önemli bir işlevi yüklendiğini ifade ederken, Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde organize edilen faaliyetleri önemsediklerini, gerçekleştirilecek etkinlikler için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşgın, cemiyet yönetimine teşekkür etti.

Erzen’e ziyarette Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Külcü, Nihat Karalar, Taner Şimşek, Ali Özdemir ve Mustafa Burak Yalçın da eşlik etti.