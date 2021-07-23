‘Yerel basına daha çok önem verilmeli’

Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Engin Erenler, yaptığı açıklamada 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmasına rağmen baskı ve sansürün devam ettiğini dile getiren Erenler, iktidar ve muhalefetin kendi seslerini duyurabilmeleri amacıyla basın kuruluşları bulunduğunu kendilerinin haberlerine yer veren basını baş üstünde tutarlarken eleştirenlerin ise yandaşlıkla ya da hainlikle suçlandığını belirtti.

Yeni çıkarılan tasarruf genelgesi ile yerel basına yönelik baskı oluşturulmak istendiğini iddia eden TDP İl Başkanı Erenler, genelge ile belediyelerin yerel basına verdiği desteğin kısıtlandığını ifade etti.

Ulusal medyadan çok yerel basının önem taşıdığını söyleyen Erenler, yerelde yapılan siyasetin ya da çalışmaların yerel basın tarafından halka duyurulduğunu, ulusal medyaya gönderilen haberlerin de yine yerel medyanın elinden çıktığını ifade etti. Türkiye Değişim Partisi’nin iktidarında yerel basına önem verileceğini anlatan Erenler, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen özveri ile çalışan, tüm basın çalışanlarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladığını dile getirdi.