MURAT ÇETİN

CHP İl Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Avukat Sadık Eral ve CHP İl Başkan Yardımcısı Bilişim Sorumlusu Bağdat Erzurumlu gazetemizi ziyaret etti. 24 Temmuz Gazeteci ve Basın Bayramı nedeniyle kutlama ziyaretinde bulunan Sadık Eral, “Yerel basına sahip çıkmak, demokrasiye sahip çıkmaktır.” dedi.



Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la sohbet eden Eral, 111’inci yılını kutladığımız basın bayramına ilişkin şu açıklamaları yaptı, “Basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke içinde 157.sırada olmak Türkiye'ye yakışmıyor. Atatürk'ün dediği gibi en başta gazetelerimiz gerçekleri yazmaktan radyolarımız gerçekleri söylemekten, televizyonlarımız gerçekleri göstermekten korkmamalıdır.

Hiç kimse halkımızın demokrasiyi hak etmediğini, çağdışı bir düzende ezilmeyi horlanmayı hak ettiğini söyleyemez. Basın özgürlüğü demokrasisinin olmazsa olmazıdır. Bunun için basın hür basın emekçileri özgür olmalıdır.

Basının özgür olmasının en birincil güvencesi yerel basındır. Yerel basın halkımızla iç içe olan halkla birlikte yaşayan basındır. Yerel basın halkın atan nabzı, konuşan sesidir. Yerel basın susarsa halk susar,ardından demokrasi biter. Yerel basına sahip çıkmak demokrasiye çıkmaktır.”