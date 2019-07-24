FATİH BATTAR

Çorum’daki Basın İlan Kurumu Şubesi’nin Samsun’a bağlanmasının ardından tanışma ve gazetelerin sorunları dinlemek için Çorum’a gelen Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar, yerel gazetelerin önemine değinerek; “Yerel gazeteler toplumun sesi, kulağı. O yüzden yerel gazeteler yaşatılmalı.” dedi



Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar, Çorum ve ilçelerinde yayın yapan yerel gazete sahipleri ve muhabirleriyle bir araya geldi.

Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantıda Çorum ve ilçelerinde yayın yapan gazetelerin sorun ve sıkıntıları dile getirildi.

Gazeteciliğin içinden gelen biri olduğunu ve yerel gazetelerin zor günlerden geçtiğini çok iyi bildiğini aktaran Bayraktar, yerel gazetelerin yaşatılması için ellerinden geleni yapacaklarını ve bu konuda her türlü çaba ve gayreti de gösterdiklerini ifade etti.



Yerel gazetelerin bir il için önemine değinen Bayraktar; “Basın; demokrasimizi koruyup güçlendirmenin yanında toplumun, gözü, kulağı sesi, nefesidir. Yasama, yürütme ve yargının ardından dördüncü büyük güç olan medya; toplumun aynası, uluslararası arenada önemli gücüdür.” dedi



Digital medyanın ortaya çıkması ile birlikte gazeteciliğin yok olmayacağını kaydeden Bayraktar; “Sosyal medyanın çıkması ile gazetecilik bitmeyecek. Televizyon çıktığında başka şeyler bitecek dediler. İnternet çıktığı zaman televizyon bitecek dediler ama televizyon da bitmedi, gazetecilik de bitmeyecek. Kaliteli olan hiçbir şey bitmez. Kaliteli içerikle kaliteli gazetecilik yapılırsa okura, vatandaşlarımıza haberlerimizi sunabiliriz. Çorum’da 2 bin abonesi olan gazeteler var. Abone sayıları çok iyi. Sayfa sayısı bakımından kendi ölçeğindeki illere oranla çok iyi durumda. Çevre illerde bu boyutlarda yayın yapan ve günlük çıkan gazete sayısı çok az. İkili işbirlikleri ile üzerimize düşeni yaparak birlikte daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum. Yerel basınının kısa sürede sorunlarının çözümü noktasında sıkıntılarını en aza indirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu

Basin İlan Kurumu’nun gazeteci ile okuyucu arasında bir köprü olduğunu ifade eden Bayraktar: “ Aynı tavanın içerisindeki balıklar gibiyiz. Biz okuyucuya ne kadar içeriği dolu düzgün gazete ulaştırır isek o nispette de okuyucu kitlemiz artacaktır. Basın İlan Kurumu olarak bunun takipçisiyiz.” dedi.



Toplantıda ayrıca resmi ilan yayınlayan gazetelerin resmi ilan ve diğer reklamlar ile yaşamaları adına gelir getirici, okunabilirliliği sağlayacak çözüm yolları masaya yatırıldı.

Artan kağıt masrafları ve resmi ilanlarda resmi kurumlarla yaşanılan sıkıntı ve ağır iş yükü gibi sıkıntıların dile getirildiği toplantıda Bayraktar, sorunların çözümü noktasında işbirliğine dikkat çekti ve sorunların çözümü ilgili mercilerle sürekli istişare halinde olduklarını söyledi.



Toplantı hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.