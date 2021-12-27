FATİH BATTAR

Üretimi Samsun’da yapılan Türkiye’nin yerli cep telefonu markası Reeder, Çorum’da mağaza açtı.

AHL Park Alışveriş Merkezi’nin 2.katında hizmete giren Reeder, açılışa özel kampanya ve fırsatları ile Çorum halkını bekliyor.

Türkiye'nin akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder, Türkiye’de 3.mağazasını Çorum’da açtı.

Çorum’da açılışa özel kampanya başlatan Reeder, tüm Reeder telefon modellerinde 12 ay taksit imkanı sunuyor. Uzun ömürlü batarya ve son sistem android özellikli modelleri ile dikkat çeken Reeder, Ocak 2022’ye kadar Reeder P13 Blue 2022 model cep telefonunun 1.550, P13 Blue Max model cep telefonunun 1.999 ve P13 Blue Max L 2021 model cep telefonunun 1.750 liradan satışa sundu.

REEDER HAKKINDA

Samsun’da 2 bin metrekare alanda üretim yapan Reeder, ürünlerinin yüzde 90’ını yerli üretimle yapıyor. 2010 yılından bu yana GSM sektöründe faaliyet gösteren Reeder, cep telefonu üretiminin yanı sıra tablet, akıllı çocuk saati, akıllı bileklik ve saat, drone, robot süpürge, elektrikli scooter gibi ürünlerin üretmekte.

2017 yılında EBRD Kobi Destek Programı'na alınan Reeder, 2018 yılında Çin'den stratejik ortak alarak 600.000 adet telefon, tablet ve akıllı saat üretim kapasiteli fabrikasını Karadeniz Bölgesi'nin ilk ve tek teknoloji yatırımı olarak Samsun'da kurdu.

2018 yılının Mayıs-Ağustos ayı verilerine göre Türkiye'nin en çok satan tableti Reeder M7 GO oldu.

2019 yılına yüz tanıma özellikli akıllı telefon modeli P13 Blue, askerlere özel tuşlu telefon F1 ve Türkiye’nin ilk yerli üretim çocuk saati KIDdo gibi önemli ürünlerle giriş yapan Reeder, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihracata başladı. 2020 yılı itibariyle Reeder; üretim-teknik servis, dağıtım, yazılım ve ihracat odaklı 4 ayrı firma ile hizmet vermekte

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021, 18:37