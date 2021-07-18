Yerli malı VGT Avrupa’da gurur kaynağı oldu

MURAT ÇETİN

Yerli ve milli üretim olarak Türkiye’de dördüncü yılını dolduran VGT yatık tasarruf ve performans sistemi, Avrupa’nın da gözdesi oldu.

Kullanıcı sayısı ve memnuniyet dönüşü bakımından yüksek bir trende sahip olan VGT, Türkiye ve Avrupa’da Çopuroğlu Enerji Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin distribütörlüğü ile Türkiye ve Avrupa’ya hizmet taşıyor.

Çevrecilik, performans, yakıt tasarrufu özellikleriyle çok yönlü bir marka olarak , 17 ülkeden 732 projenin yarıştığı uluslararası yarışmada altın madalyaya layık görüldü.

Çopuroğlu Enerji Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çopur, Küçük Sanayi Caddesi No: 130 adresinde hizmet verdiklerini, çığ gibi büyüyen yeni bir sektörde Çorum’u başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sistem ve faydaları hakkında bilgi veren Ahmet Çopur, %40’a varan yakıt tasarrufunu mümkün kılan sistemin, her marka ve model araca rahatlıkla uygulandığını, araca sağladığı performansla, sürücüye sağladığı yakıt tasarrufu yanı sıra çevreci özelliğiyle de herkesin yaşamına değer kattığını söyledi.

Çopuroğlu Enerji Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çopur, ürün ve özellikleri hakkında şu bilgileri verdi; “Türkiye’de dördüncü yılını dolduran yerli buluş, VGT beşinci yılının başlarında Avrupa’ya da hızlı bir giriş yaptı. Kısa sürede yoğun ilgi gören VGT, Avrupalı araç sahiplerini de kendine hayran bıraktı. Dünya’nın üçüncü, Almanya’nın en büyük belgelendirme ve denetleme kuruluşu olan DEKRA’dan, önce ISO:5011 sertifikası akabinde de ECE R:51 ses emisyon raporlarını alan VGT global vizyonunu da belgelendirdi. VGT’li araçların motor ses emisyonlarında 2db, 3db düşüşlerin kanıtlandığı bu testlerle iddiasını kanıtlamış oldu.

VGT NEDİR?

ARACINIZDA %40’A VARAN YAKIT TASARRUFU VGT İLE MÜMKÜN

VGT tam yanma hedefi sonucu, kazanılan erken tork sayesinde, VGT öncesinde genellikle 2500-3000 devir aralığında değiştirdiğimiz vitesi, VGT ’den sonra 1500-2000 devir aralığında vuruntusuz değiştirebiliyoruz. Motorumuz; dakikada 500 ile 1.000 devir daha az sürtünme ile mekanik olarak rahatlamaktadır. VGT yakıt tasarrufu ve performans cihazı sayesinde motorunuzun mekanik ömrü de uzamaktadır. Alt devirlerde, erken tork üretilmesinden kaynaklı olarak, titreme/vuruntu olmadan yüksek viteslere ulaşabildiğimiz için sürüş esnasında vites daha az değiştirilir. Bu kazanım sayesinde baskı-balata gibi yük altında daha da fazla yıpranan parçaların ömrünün de uzaması mümkün hale gelir. Ayrıca, tam yanma hedefi sonucunda kemikleşmemiş kurumlar da temizlendiği için(WLTP testleri) atık hattındaki donanımların (Partikül Filtresi, EGR, Katalitik Konvertör ) tıkanmasının da önüne geçilmiş olur ki bu donanımların tıkanması oldukça ciddi masraflara yol açabilmektedir.

TEMİZ HAVA İÇİN VGT

Daha temiz bir hava için VGT. Motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonlar, sadece küresel ısınmayı tetiklediği için değil, aynı zamanda ozon tabakasını deforme ettiği ve birçok canlı organizmaya zarar verdiği için, çevrecilerin ve toksikologların dikkatini çekmeye devam etmektedir. Dünya genelinde kullanımda olan taşıt sayısı arttığından, motorlu taşıt emisyonlarının çevre ve ekosistem üzerindeki etkilerini azaltmak için, motorların yeniden dizaynı dâhil birçok düzenleme yapılmaktadır. VGT sayesinde tam yanma hedeflenir. Tam ve kurumsuz yanma ile aracımızın egzoz sisteminde tıkanmalar olmaz hatta daha öncesinde oluşan kurum ve partikülleri büyük oranda temizler. Bir bakıma motorunuzun bakımını yapar. WLTP testleri ve DEKRA emisyon testleri ile, NOx, CO oranlarında ciddi oranda düşüş tespit edilmiştir.

YAKIT TASARRUFU-MEKANİK ÖMÜR ARTIŞI -PERFORMANS ARTIŞI -DÜŞÜK EMİSYON

Yerelde yürütmüş olduğu başarılı VGT Türkiye distribütörlüğü ile yetinmeyen ve bu vizyonunu Avrupa’ya da yaymak için Çopuroğlu Enerji Makine olarak kısa sürede Avrupa Birliği ülkeleri distribütörlüğünü aldık. Yerelde kazandığımız başarıyı Avrupa Birliği ülkeleri düzeyinde de kısa sürede elde ettik.

VGT ÖDÜLLERE DOYMUYOR

VGT sadece kullanıcılarını kendine hayran bırakmak ile kalmıyor. “Bir fikir, bir Şişli” isimli yerel yarışmada birincilik kazanan VGT, uluslararası yarışma olan 1i1w(One Idea One World) yarışmasına da katılım hakkı kazandı. Yarışmaya katılan 17 ülke ve 732 proje arasından altın madalya almaya hak kazandı. Türkiye’yi de uluslararası düzeyde temsil etti.”