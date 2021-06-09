Yesevi Yardım Hareketi’nin briket köy projesi devam ediyor

Yesevi Yardım Hareketi tarafından Afrin’de briket evlerden kurulacak köyün çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Yesevi Yardım Hareketi Alaca Temsilcisi Yalçın Kaplan, kurulacak olan köyün bir mahallesine Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin verileceğini söyledi.

Köy projesinin 100 briket evden oluştuğunu ve şuan 10 tanesinin tamamlandığını belirten Yalçın Kaplan, “Proje kapsamında mescid, okul, misafirhane, atölye ve dükkanlarda yapılacak” dedi.

Köy projesi tamamlandığında Yesevi Yardım Hareketi’nin bu evleri Türkmenlere teslim edileceğini vurgulayan Kaplan, “Gayretlerinden dolayı Yesevi Yardım Hareketi Başkanı Mahmut Cömert ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Ayrıca bu evlerin yapımını üstlenen Alacalı Muhsin Yazıcıoğlu sevenleri hayır sahibi kardeşlerimize ve bir evin tüm maliyetini üstlenen Alacalı Amerika’daki iş adamı kardeşimiz, gönüldaşımız Üzeyir Şahin’e de teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021, 11:42