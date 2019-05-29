Yeşil Göl'e 1 milyonluk proje

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, Laçin ziyareti kapsamında Çorum’da çok az kişinin bildiği ‘saklı cennet’ olarak bilinen Yeşil Göl’de incelemelerde bulundu.

Çiftçi, Yeşil Göl’ün doğa turizmine kazandırılması için yapılacak çalışmalar hakkında Laçin Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Özdemir’den bilgi aldı.

Gizemli güzelliğiyle büyüleyen ve şelalelerin bulunduğu Yeşil Göl’ün turizme kazandırılması için OKA’ya bir proje sunacaklarını belirten Özdemir, toplam 1 milyon bütçeli proje ile Yeşil Göl’ün doğa harikası bir yer haline geleceğini ve yerli yabancı turistlerin akınına uğrayacağını söyledi.

Yeşil Göl’ün turizme kazandırılmasıyla ekonomik yapısı zayıf olan ilçenin gelir imkanlarını artırmayı, doğa yürüyüşünün yapıldığı cazibe merkezi haline getirebilmeyi, kamping alanları oluşturmayı, göçü azaltmayı ve yerel ürünlerin tanıtımını yapmayı amaçladıklarını belirten Özdemir, OKA’nın destekleri ile Yeşil Göl’e yapılacakları şu şekilde anlattı; “Şelale’ye, Ahmet Dede Türbesi’ne 10 adet ahşap kameriye, içerisine 10 adet ahşap piknik masası, çocuk oyun alanı olarak tasarlanan alana 1 adet çocuk oyun seti, 1 adet tahterevalli, 1 adet gondol salıncağı, uygun yerlere 16 adet çöp kovası, 25 adet güneş enerjili aydınlatma direği, proje alanında bulunan 2 adet tuvaletin seramikleri değişecek ve yeniden boyası, ayrıca proje alanında bulunan 4 adet çeşmenin duvarları onarılacak ve çevresindeki 10 m2 alan tesviye ve tesviye edilen alanın doğal mera bitkileri ile çimlendirilecek. Çeşmelerin çevresine birer ahşap kameriye konacak. Ahmet Dede Türbesi üzerindeki binanın iç-dış sıva ve boyası yeniden yapılacak. Türbe çevresinde bulunan patika yollar doğasına uygun olarak yeniden taş ve ahşap malzeme kullanılarak düzenlenecek. Ahmet Dede Türbesi’ne yakın uygun bir bölgeye 2 adet tuvalet inşa edilecek. Şelalenin giriş kısmında 100 metrelik mevcut patikanın zemini, doğal yapısına uygun bir şekilde çevresindeki taşlar kullanılarak yeniden düzenlenecek. Şelalenin arkasından üst kısmına çıkılabilmesi için doğal yapısının bozmayacak şekilde ahşap ve taş malzeme kullanılarak 50 metrelik merdiven ve patika yol yapılacak. Şelale girişine Land Art sanatı ile doğal malzemeleri kullanarak giriş kapısı yapılacak. Yeşil Göl, Ahmet Dede Türbesi ve şelale yolları üzerinde uygun yerlere yönlendirme tabelaları 70 Metrelik çifthatlı zipline (Teleferik) yapılacak.”

Şu anda kampçıların ve üniversite öğrencilerinin haftasonu uğrak mekanı halin geldiğin belirten Özdemir, projenin tamamlanması ile doğa harikası bir yer olacağını ve çevre illerden de ziyaretçi akınına uğrayacağını aktardı.

Vali Çiftçi de Yeşil Göl’ün güzelliğine hayran kalırken, buranın doğa turizmine kazandırılması için gerekli çalışmaların hemen başlatılması gerektiğini ifade etti.

Vali Çiftçi’nin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ da Yeşil Göl’de fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi.