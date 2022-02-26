Yeşilay’dan öğrencileri sigara bağımlılığından koruyacak proje

M.BURAK YALÇIN

Yeşilay Çorum Şubesi tarafından öğrencilerin sigara bağımlılığından uzak tutulması amacıyla hazırlanan “Yeşil Rozet Okul Projesi” ve “10 Bin Yeşil Can Yeşil Canan Projesi” için işbirliği protokolü imzalandı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) gerçekleşen imza törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve Yeşilay Çorum Şube Başkanı İsmail Türker Ejder katıldı.

Törende konuşma yapan Yeşilay Çorum Şube Başkanı İsmail Türker Ejder, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre cinayetlerin yüzde 85’i, tecavüzlerin yüzde 50’si, şiddet olaylarının yüzde 50’si, trafik kazalarının yüzde 60’ı, kadına şiddet olaylarının yüzde 70’i alkolden kaynaklanıdığını söyledi.

‘ÇORUM’DA 13 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA SİGARA İÇME ORANI YÜZDE 10’

Projeler hakkında da katılımcılara bilgi veren Ejder, Çorum’da 13 yaş altı çocuklarda sigara içme oranının yüzde 10’larda olduğunu, Türkiye'de öğretmen ve okul çalışanlarının, okul bahçe duvarının önünde sigara içebildiğini, bunu da öğrencilerin gördüğünü belirten Ejder, öğrencilerin rol modeli öğretmenlerini sigara tüketirken görmelerinin engellenmesi gerektiğini kaydetti.

’20 OKUL PROJEYE KATILDI, 610 ÖĞRETMEN TAAHHÜTTE BULUNDU’

"Yeşil Rozet Okul Projesi" ile öğretmen ve okul görevlilerinin okul çevrelerinde sigara içmekten gönüllü olarak vazgeçmelerini sağlamayı hedeflediklerini aktaran Ejder, “Biz istedik ki öğrencilerimiz öğretmenlerimizi kesinlikle sigara içerken görmesin ancak yasal olarak bunu yapma şansımız yok. Yeşil Rozet Okul Projesi'ni okullarımıza sunduk. Proje kapsamında öğretmenlerimizin kendi hür iradeleriyle bize öğrencilerin görüş alanlarında sigara içmeyeceklerine, onlara kötü örnek olmayacaklarına dair yazılı taahhüt vermesini istiyoruz. Burada irade önemli. Baskı ile yapılırsa projenin delinme ihtimali var. Şu anda 20 okulumuz projeye katıldı. 610 öğretmen ve personeli yazılı taahhütte bulunarak 'Artık okulda, çocuklarımızın gözünün önünde kesinlikle sigara içmeyeceğiz.' dediler. Bu bizim elimizi çok rahatlattı. Biz de bu okulları 'Yeşil Rozet Okul' kapsamına aldık ve bu okulların binasına törenle yeşil rozet armamızı astık. Bu sayede öğretmenlerimizin fedakarlığını velilere duyuruyoruz. Projenin ülke geneline yayılmasıyla zamanla okul çevrelerinde sigara içmesinin kanunla yasaklanmasının önünün açılabileceğini düşünüyorum” dedi.

‘HANE HALKININ EVDE SİGARA İÇMESİNİ ÖNLEYECEĞİZ’

“10 bin Yeşil Can Yeşil Canan Projesi”nin detayları ile ilgili de bilgi veren Ejder, şehirdeki 4. sınıf öğrencilerinin gruplar halinde bağımlılıkla mücadele içerikli eğlenceli eğitimlerine alınacağını, eğitime katılan öğrencilerin evlerinin girişlerine sigara içilmemesi gerektiğini anlatan çıkartmalar yapıştırılarak hane halkının evde sigara içmesinin önleneceğini ifade etti.

Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek 4. sınıf öğrencilerinin gruplar halinde Buhara Kültür Merkezi'ne getirileceğini söyleyen Ejder, şunları söyledi: “Öğrencilerimiz burada sıra dışı bir gün geçirip sigaranın zararları konusunda bilinçlenecek. Aynı zamanda o günü Yeşilay şenliği olarak hatırlayıp Yeşilay ailesine katılacak. Programdan sonra evinin girişine asacağı çıkartmalarla da ebeveynlerin, eve gelen misafirlerin evde ya da evin balkonunda sigara içmesini önlemek istiyoruz. Evinin balkonunda sigara içen bir anne, içeri girdikten sonraki bir saat boyunca çocuğuna toksik hava vermeye devam ediyor. Çocuklara ailelerinin evlerde sigara içmemeleri gerektiğini anlatacağız.”

Toplantının ardından iki proje için işbirliği protokolü imzalandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2022, 16:17