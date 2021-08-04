Yeşilgöl'e girişler de yasaklandı

M.BURAK YALÇIN

Ülke genelinde başlayan orman yangınlarına karşı tedbir amaçlı Sıklık Tabiat Parkı'nın kapatılmasının ardından Laçin Yeşilgöl’e de girişler tamamen yasaklandı.

Konuyla ilgili Laçin Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ikinci bir emre kadar ormana giriş çıkışların yasaklandığı, yasağı çiğneyenler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Kıymetli halkımız içerisinde bulunduğumuz çok sıcak hava dalgası ülkemiz ormanlarında büyük yangınların devam etmesine ve orman varlığımızın büyük zarar görmesine neden olmaktadır. Bu yangınların çıkış sebepleri arasında kasıt ağırlık kazansa da ihmal kaynaklı yangınların da çok çıktığı görülmektedir. İlçemize güzellik katan ormanların devamlılığı önem arz etmektedir.

Bu sebeple komisyon kararı gereği ikinci bir emre kadar ormana giriş çıkışlar yasaklanmış olup aksi davrananlar hakkında ilgili kanun maddeleri gereğince hem orman işletme müdürlüğü personeli hem de diğer kolluk kuvvetlerince gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Halkımızdan her ne sebeple olursa olsun hem ormanda hem de yakının da ateş yakmamaları konusunda dikkat etmeleri önemle rica olunur. Hassasiyetiniz ormanlarımız ve su kaynaklarımız için çok önemlidir. Geleceğimizi yakmayalım.”

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021, 12:59