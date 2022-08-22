‘Yeter Artık Vurma’ filminin çekimleri Çorum’da başlıyor

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadına şiddet konusunun ele alındığı ‘Yeter Artık Vurma’ adlı filmin çekimleri Eylül ayının ilk haftası Çorum’da başlayacak.

Filmde ünlü oyunculardan Feyza Aydın Kılıç, Deniz Oral, Aleyna Kılıç, Şehnaz Dilan, Ferdi Atuner, Şevki Özcan, Seçkin Kabaklı, Meri Elagöz, Bülent Mert, Seval Arun, Yusuf Özdek, Kurtlar Vadisi’nin Güllü karakterini canlandıran Erhan Ufak, Adem Kılıççı yer alıyor. Filmde, ünlü oyuncuların haricinde aynı zamanda Çorum'da yapılan seçmeler sonucunda seçilmiş olan Çorumlu oyuncuların da yer alacağı bildirildi.

Ayrıca Dünya Çorumlular Konfederasyon Başkanı ve Başkan Yardımcıları da rol alacaklar.

Filmin çekimlerinin tamamının Çorum ve bir ilçesinde yapılması planlanıyor. Filmin yönetmeleri sinemaseverlerin beğenecekleri bir yapıma imza atacaklarını ve iyi bir gişe hedeflediklerini belirterek, filmin hikâyesinin Çorum’da geçtiğini ve Çorum’u kapsadığını söyledi.

Filmin Çorum'un tanıtımına da olumlu katkılar sağlayacağını aktaran yönetmenler, filmde yöresel şivenin ve bölgenin tanıtılmasının da amaçlandığını kaydettiler.

Kadına şiddetin dünyanın bir kanayan yarası olduğuna dikkat çeken filmin yönetmeni, “Çekimi de başlayacağımız bu filmde de bu konuda insanları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Güzel giden evliliklerin ardından şiddete yön veren olayların ailelere ve üçüncü kişilerin karışmasıyla yıkılan yuvalar ve şiddetle büyüyen çocukların nasıl psikolojilerinin dağıldığını ve çocukların hayatını nasıl etkilediğini bir annenin çocuğu için verdiği mücadeleyi çok kapsamlı şekilde göreceğiz. Çocukların psikolojinin bozulmasıyla tüm hayatlarında nasıl etki yaptığını, madde kullanmaya nelerin sebep olacağını tüm detaylarıyla filmde yansıtacağız. Filmi çekerken yaş sınırı almayalım diye şiddeti göstermelik yapmayacağız, dramı son noktasına kadar izleyicilere yaşatacağız. Sinemadan ağlamadan çıkan izleyici olmayacak senaryomuza ve oyuncu kadromuza çok güveniyoruz.” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022, 19:15