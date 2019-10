‘Yeterli doktor yok’

M.BURAK YALÇIN

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, Bahçelievler Semt Polikliniği’nde yeterli sayıda doktor olmadığını söyledi.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, Bahçelievler Semt Polikliniği Sorumlusu Haşim Gündüz’ü ziyaret etti.

VATANDAŞIN POLİKLİNİKTEKİ HİZMETTEN HABERİ YOK

Ziyarette konuşma yapan Muhtar Kızıltepe, çoğu vatandaşın Bahçelievler Polikliniği’ndeki hizmetten haberi olmadığını belirtti. Şu ana kadar yapılan hizmete teşekkür eden Kızıltepe, yeterli doktorun olmadığını, doktor ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.



GÜNDÜZ: 7 BÖLÜMDE HİZMET VERİYORUZ

Poliklinikteki hizmetle ilgili bilgi veren Bahçelievler Semt Polikliniği Sorumlusu Haşim Gündüz de 7 bölümün olduğunu belirterek, “Doktor sayısına göre günlük 7 poliklinik açık oluyor. Nöroloji Pazartesi, Salı, Çarşamba, Psikiyatri her gün, Dahiliye her gün, Cerrahi Bölüm Pazartesi, Salı, Çarşamba, Fizik 4 gün, Kadın Doğum her gün, Göz ise Pazartesi, Salı, Çarşamba doktor sayısına göre 4 günde hizmet veriyor” dedi.

Haşim Gündüz, Poliklinik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların 182’den telefonla randevu almaları gerektiğini söyledi.