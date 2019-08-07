‘Yetki belgesi olmayanlar ikinci el alıp satamayacak’

Çorum Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık, ikinci el taşıt satışı yapan esnafa yetki belgesi konusunda uyarılarda bulundu. 13 Ağustos tarihinin yetki belgesi alımında son gün olduğunu hatırlatan Fahri Yandık, Son gün 13 Ağustos 2. el taşıt satışında yetki belgesi almak isteyen işletmelere kritik uyarı geldi. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ve 13 Ağustos'ta sona erecek 1 yıllık sürenin sonunda yetki belgesi almayanlar ikinci el araç satışı yapamayacak." dedi.

Yeni düzenlemeyle birlikte ikinci el araç satış faaliyetinde bulunmak isteyen işletmecilerin en az lise mezunu olma şartını taşıması gerektiğinin de altını çizen Fahri Yandık, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi,



ÖNEMLİ UYARI

"Son gün 13 Ağustos 2. el taşıt satışında yetki belgesi almak isteyen işletmelere kritik uyarı geldi. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ve 13 Ağustos'ta sona erecek 1 yıllık sürenin sonunda yetki belgesi almayanlar ikinci el araç satışı yapamayacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte ikinci el araç satışı faaliyetinde bulunmak isteyen işletmecilerin en az lise mezunu olması gerekiyor.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılabilecek. Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmenin başvurusu ile il müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde düzenlenecek, yenilenecek veya gerekli olması halinde iptal edilebilecek. Bu belge, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek.



5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Belgenin geçerlilik süresi ise beş yıl olacak. Yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ve yönetmelik kapsamında verilen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) hizmet yeterlilik belgesi ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin Bakanlıkça gerekli görülen belge ve bilgilerin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulmuştur.

Bilindiği üzere, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.



YETKİ BELGESİ ALINMASI ŞART

Bahse konu Yönetmeliğin Geçici 1'inci maddesinin birinci fıkrasında "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6'ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerektiği" hükmüne yer verilmiş ve 24'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ise söz konusu Geçici 1 inci maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği kurala bağlanmıştır. Bu kapsamda, Yönetmeliğin Geçici 1'inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 13 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir.



160 BİN KM'YE KADAR EKSPERTİZ RAPORU ZORUNLU

Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulacak. Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce 8 yaş veya 160 bin kilometreye kadar olan araçlarda ekspertiz raporu alınmak zorunda olacaktır. İkinci el otomobil ve motosikletin motor ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacaktır.



EN AZ LİSE MEZUNU ŞARTI

13 Ağustos tarihinden itibaren ikinci el araç satışı faaliyetinde bulunmak isteyen işletmeciler için lise mezunu zorunluluğu getirildi. 13 Ağustos 2018 tarihinden sonra ikinci el araç satışı faaliyetinde bulunmak isteyen işletmecilerin en az lise mezunu olması gerekecektir.



ŞEHRİMİZİ BÜYÜTMEK ESNAFIMIZI KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

Yeni yapılmasını planladığımız,Oto Gelericiler Sitesi için de çalışmalarımız devam etmektedir. Malum hali hazırda olan sitemizin büyüme alanı olmadığı için ve yeni çıkan kanun ile birlikte yetki belgesi almak için iş yeri zorunluğu kanunlaştı. Mevcut site etrafında ki alanlar Hitit Üniversitesi Güney Yerleşkesi Sağlık Kampüsü'ne devredilmiştir. Güney Kampüsü'ne devredilen alan ortama 481 dönümlük bir alandır. Bizler de bu bağlamda meslektaşlarımızın talepleriyle yeni bir kooperatif kurarak ticaret merkezlerinin toplu olduğu alanı tercih edip çalışmalarımıza tüm hızla devam etmekteyiz. Planladığımız alanda toplamda 84 adet yeni iş yeri, sosyal donatıları olan, PTT şube yeri, noter, mini market, kafeterya, lokanta, mescit ve expertiz yeri gibi donatıları içinde kapsayan 40 dönümlük güzel bir proje ile resmi işlemlerimizi hızla tamamlayarak ilerlemekteyiz. Trafik sorunu olmayan, ticaret merkezlerinin olduğu Gıda Toptancıları, Buğday Pazarı, Sebze ve Meyve Hali, kamyon garajı, traktörcüler sitesi gibi toplu işyerlerinin hemen yanında olması, Ankara ve Karadeniz'i bağlayan çevre yoluna yakın olması da göz önünde bulundurularak planlanmıştır. Bizlere bu bağlamda yardımcı olan tüm devlet büyüklerimize sonsuz teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız. Yapılan her iş Çorum şehrinizin büyümesi esnafımızın kazanmasını doğrultusundadır." (ADVERTORİAL)