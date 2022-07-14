‘Yetkilileri, FETÖ’nün kriptolarından ve sevdalılarından uzak durmaları için uyarıyoruz’

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe kalkışmasının yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “FETÖ terör örgütünün kriptolarından ve sevdalılarından, yetkililerin kesin uzak durması gerektiği konusunda açık açık uyarı yapıyoruz” dedi.

15 Temmuz 2016’ın, ülkemizi işgal etmek isteyen emperyalist güçlerin içimizden devşirdikleri hain kuklalar eliyle bağımsızlığımıza darbe vurmak, birliğimizi tarumar etmek, tarihsel misyonumuza son vermek için yaptığı kalkışmanın, işgal kalkışmasının milletin güçlü iradesi sayesinde bozguna uğratıldığı tarihî bir gün olduğunu belirten Şanal, “Milli iradeyi ipotek altına almaya çalışan, demokrasimize, geleceğimize karşı girişilen hain darbe ve işgal kalkışmasının üzerinden 6 yıl geçti. Milletin birlik ve beraberliği manevi ruhu sayesinde bu hain kalkışmadan kurtulan milletimiz 15 Temmuz’u asla unutmayacak, unutturmayacaktır” şeklinde kaydetti.

'HESAPLARI BOZDUK’

O gece halkın Çanakkale Ruhu ile hareket ettiğine değinen Şanal, “Bu millet Hakk’a ve halka rağmen bu ülkede darbe yapılamayacağını hep birlikte hainlere ve tüm dünyaya göstermiştir. O gece salaları ile gök kubbeyi inleten din görevlerimiz; hainlerin, jet, top, tüfek seslerini bastıran milletimizin manevi gücü, manevi kahramanları olmuştur. 15 Temmuz, hiçbir hak, hukuk ve ahlakta sınır tanımayan, çıkarları uğruna her şeyi göze alan FETÖ ihanet şebekesi; millî ve manevi değerlerimizi istismar ederek, dinî vecibelerimizi çıkar aracına dönüştürerek, milletin merhametini sömürerek, kökü dışarıda derin bağlantılarından aldığı talimatla büyük bir ihanete girişmiş, kendi milletine namlu doğrultmuş, kendi ülkesini başkaları adına işgale yeltenmiştir. Hainler 35 uçakla millete ve kurumlarına bomba yağdırmış, 37 helikopterle masum insanlara yaylım ateşi açmış, 74’ü tank olmak üzere 246 zırhlı aracı vatandaşlarımızın üzerine sürmüş, 3 gemiyi muhtemel olaylar için hazır bekletmiş, 3 bin 992 otomatik tüfek kullanarak stratejik kurumlara saldırmış, direnen halkı kurşun yağmuruna tutmuştur. 251 vatanperver insanımız şehit, 2 bini aşkın kahramanımız gazi olmuştur. Darbenin ilk başladığı saatlerde Genel Başkanımızın çağrısıyla bütün teşkilatımızla organize bir şekilde, kadın erkek, yaşlı genç milletimizle birlikte mevzide yerimizi alır gibi alanlara aktık; minarelerden okunan selalarla milletimizin varoluş kararlılığının coşkusu ve direnciyle tankın önüne yattık, namlulara göğsümüzü dayadık, hainlerin silahlarına karşı masumların cesaretiyle bütün hesapları bozduk. Yüzyıllardır bu topraklarda niçin var olduğumuzu dosta ve düşmana o gece bir kez daha gösterdik”şeklinde belirtti.

‘BÜTÜN VESAYET DÜZENLERİNİ REDDEDİYORUZ’

Şanal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın dört bir yanında masumların ve mazlumların duasını alırken, küresel odakların ve iş birlikçilerinin yüreklerine korku saldık. Dünyanın unuttuğumuzu sandığı tarihsel misyonumuza yeniden döndük, misyonumuza sahip çıktık, hiçbir denklemin bizi hiçe sayamayacağını şehitlerimizin kanı, gazilerimizin cesareti, milletimizin dirayetiyle ortaya koyduk. Diyanet-Sen olarak, özlük mücadelesini özgürlüğümüzden bağımsız düşünmedik. Emeğimizin hak ettiği değeri alacağı tek yerin vatanımız olduğunu hiç unutmadık. Alın terimizi de kanımızı da damlatacağımız tek yerin bu topraklar olduğu düşüncesinden hiçbir zaman sapmadık. Örgütlü olmanın hakkını vererek, üyemizi de ülkemizi de korumayı en büyük ödev ve görev saydık. Şehit düştük, gazi olduk ama perde arkasından bakmadık ‘bekleyip görelim’ demedik; demokrasi nöbetlerinde de milletimizle kol kola, omuz omuza olduk. 15 Temmuz’da verilen mücadele bağımsızlığımızın destanıdır. 15 Temmuz’da, Çanakkale’de koyun koyuna yatan şehitlerimizin miras bıraktığı birlik ve beraberlik milletimizi tek bir gövdeye dönüştürmüş, istikbalin istiklalden geçtiği kayıtlara bir kez daha düşmüştür. Diyanet-Sen olarak, tarihin hangi kesitinde, dünyanın neresinde olursa olsun, tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz. Bütün vesayet düzenlerini, milletin iradesine ipotek koyan anlayışları ve arayışları tartışmasız reddediyoruz. Milletimizin güçlü iradesiyle atlattığımız bu büyük badirelerden sonra yeni ufukları görmenin, yeni umutları menzil edinmenin vaktidir, diyoruz.”

‘AÇIK AÇIK UYARIYORUZ’

Diyanet-Sen olarak uyarmaya devam ettiklerini dile getiren Şanal, “Vatandaşlarımız FETÖ terör örgütünün şirin görünerek, masum ayaklarına yatarak, bir takım çevreleri de ustaca kullanarak devlete sızma endişesini ciddi bir şekilde yaşamaktadırlar. Bu kadar emek vererek ayakta tuttuğumuz devletimize sızmaların olabileceği, adı, sıfatı, makamı ne olursa olsun dünyanın en azılı, sinsi ve sızmacı hain örgütü olan FETÖ terör örgütünün kriptolarından ve sevdalılarından yetkililerin kesin uzak durması gerektiği konusunda açık açık uyarı yapıyoruz. Bu tür faaliyetlere girenler asla ve asla başıboş bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin benliğinin bu tarihî bilinçle donanmasının, kimliğinin 15 Temmuz cesaretiyle neşvünema bulmasının geleceğimiz için en büyük tahkimat olduğuna inanıyor, tarihinden beslenmeyen bir neslin kaybolacağını düşünüyoruz. Hesapları kirli, elleri kanlı darbeci hainleri bir kez daha lanetliyoruz. Şehitlerimizi minnetle yâd ediyor, gazilerimize de sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyoruz”dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022, 17:41