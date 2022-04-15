Yiğit Çay Evi’nden Alp bebeğe destek

Yiğit Çay Evi, SMA hastası Alp bebeğin tedavisine destek olmak için ‘Çaylar Alp’e isimli kampanya gerçekleştirdi.

Kampanya kapsamında Yiğit Çay Evi’nde önceki gün iftar ile sahur arasında elde edilen gelir Alp bebeğe bağışlandı.

Çay evinde gerçekleştirilen kampanyaya Alp bebeğin ailesi de telefonla görüntülü olarak bağlanarak destek veren herkese teşekkür ederek dua istediler.

Yeniyol Mahallesi Azap Ahmet Sokak No: 20’de faaliyet gösteren Yiğit Çay Evi’ne gerçekleştirilen kampanyaya vatandaşların ilgisi yüksek olurken Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Belediye Zabıta Müdürü Burhan Şahin ve bazı meclis üyeleri destek verdiler.

Yiğit Çay Evi sahibi Yunus Karakaş ise yaptığı açıklamada, “Alp bebeğin bir an önce tedavi olarak sağlığına kavuşması gerekiyor. Bizde bunun için bir günlük gelirimizi yardım kampanyasına bağışlamaya karar verdik. Kampanyamıza vatandaşların ilgisinin yüksek olması bizleri sevindirdi. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.