Yiğithan melek oldu

EROL TAŞKAN

Engeline rağmen hayata tutunmak konusunda büyük bir azim sergileyen 20 yaşındaki engelli genç Yiğithan Öztürk vefat etti.

Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Yiğithan Öztürk, önceki gece 21,30’da hayatını kaybetti.

Ağabeyi ile birlikte aynı kaderi paylaşan Alihan Öztürk, cenazesinde de ağabeyini yalnız bırakmadı. Baba İbrahim Öztürk’ün kendileri için hazırladığı yataklı minibüsle, iki kardeş tıpkı eskisi gibi yanyana bindi. Bu kez yanındaki tabutun içindeki ağabeyi Yiğithan’la ulu Mezarlığa gelen Alihan, mezarın yanına kadar yaklaştırılan minibüsün içinde ağabeyi için son görevini yerine getirdi.

Baba İbrahim Öztürk ve anne Birdane Öztürk, ömürlerini vakfettikleri evlatları için olağanüstü bir özveri ve çabayla gül gibi baktıkları evlatlarından en büyüğünü dua ve göz yaşlarıyla defnettiler.

Ulumezarlık’ta kılınan cenaze namazından sonra dualarla defnedilen engelli genç Yiğithan Öztürk ailesi, akrabaları ve sevenlerince ebediyete uğurlandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 19:38