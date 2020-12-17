Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kendisinden hayvan besleme kabı isteyen Yiğit’in isteğini yerine getirdi.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Gülabibey Mahallesinde ikamet eden 12 yaşındaki Yiğit Kaan Cenik, mahalle muhtarlığına giderek Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a hayvan besleme kabı talebini videoyla göndermek istediğini söyledi. Bunun üzerine Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli, mesajı Belediye Başkanı Aşgın’a gönderdi.

Videoyu İzleyen Başkan Aşgın, Veteriner İşleri Müdürlüğüne talimat vererek Yiğit Kaan’ın isteğinin yerine getirilmesini söyledi.

Başkan Aşgın, “Biz talep edilen yere hayvanların beslenebileceği bir besleme kabı koyuyoruz. Mahalle sakinleri o mahallenin hayvanını orada besliyor. Böyle güzel kalpli yavrularımız oldukça ecdadımızdan gelen sokağın hayvanı kültürü gelecek nesillere aktarılacak” dedi ve hassasiyeti için Yiğit Kaan’a teşekkür etti.

Ekipler besleme kabını, Gülabibey Mahalle Muhtarlığının arkasında bulunan semt parkına Yiğit Kaan Cenik ile birlikte yerleştirdi. Yiğit Kaan ve Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli, taleplerini geri çevirmediği için Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020, 18:46