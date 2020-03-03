ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, kahraman ordumuzun İdlib’te yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı’nın varlık yokluk meselesi olduğuna işaret ederek, “Yiğitlerimiz destan yazıyor. Bu mesele ucuz siyaset meselesi değil, bu vatanın varlık yokluk meselesidir.” dedi.

Gazetemizi ziyaret ederek konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Kıbrıs Gazileri Muharrem Gül ve Mustafa Kınay şehitlerimize rahmet, yaralı gazilerimize şifalar diledi.

“Bugün tek yapılacak şey, ordumuzun yanında yer alıp devletimize tek yürek tek bilek olarak destek vermektir.” diyen Dernek Başkanı Muharrem Gül, “Bu mesele ağızlara sakız yapılıp, siyaset malzemesi olacak kadar ucuz bir mesele değil, varlık yokluk meselesidir.

Tarih boyunca hiçbir tehdit ve saldırıya boyun eğmemiş bu millet, Allah’ın izniyle Bahar Kalkanı Harekatı’nda da bu millete kast edenlere ve tuzak kuranlara en büyük dersi verecektir.” diye konuştu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a açıklamalarda bulunan Gül, Türk Ordusu’nun sıradan bir ordu olmadığını, tarih boyunca başarıdan başarıya koşan ve hiçbir zor durum karşısında yılgınlık göstermeksizin “Ölürsem şehitlik bizim, kalırsak devlet bizim.” Anlayışıyla mücadele verdiğini aktardı.

Dernek Başkanı Muharrem Gül, kahraman askerlerimizin gözünü kırpmadan vatanın huzuru ve kurtuluşu için mücadele ettiğine vurgu yaparak, böyle bir zamanda bile birilerinin bunu basit siyasi malzeme yapmaya kalkışmasının üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

Gül ziyaretteki açıklamasında şunları söyledi, “Dünyada eşi ve benzeri olmayan Ordumuz, sıradan bir Ordu değil, Peygamber Ocağı’nın erlerince oluşturulmuş ordudur. Allah’ın görünmez ordularıyla desteklediği Mehmetçikleriz, merhametin timsali olduğu kadar, en keskin kılıçlardan daha keskin olup, düşmanın boynuna yıldırım gibi iner. Bizim ordumuz sadece cepheye koşan yiğitlerimizle sınırlı değildir. Bizler asker doğup asker olarak can veren bir millet olarak nam salmışız çok şükür.

Her kim ki şu günde çıkıp bu meseleyi siyaset malzemesi sayar ve ordumuzun gücünü zayıflatmaya, milletimizin birliğini zedelemeye dönük laflar ederse, bilsin ki düşmanın ekmeğine yağ çalmaktan öte bir şey yapmamıştır.

Bizler Kıbrıs Gazileri olarak gerektiğinde, bugün cepheye koşarız çok şükür. Bu toprakları kanlarıyla koruyup bize vatan eden ecdadımızdan devraldığımız ruhu, kıyamete kadar yaşatacağız.”