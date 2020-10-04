Yiğitoğlu’ndan veda

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Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Şube Başkanı Ramazan Yiğitoğlu, tayin nedeniyle Çorum’dan ayrıldı.

Çorum TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevini de yürüten Ramazan Yiğitoğlu, memleketi Çankırı’ya atandı.

ÖĞ-DER Şube Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Bal’a devreden Yiğitoğlu, Anadolu Gençlik Derneği’nin yanı sıra Çorum’daki dostlarıyla helalleşerek vedalaştı.

YİĞİTOĞLU’NDAN GAZETEMİZE ZİYARET

Gazetemize de veda ziyaretinde bulunan Ramazan Yiğitoğlu, 15 yıl görev yaptığı Çorum’dan güzel duygularla ayrıldığını söyledi.

Çorum’u ve Çorum halkını çok sevdiğini anlatan Yiğitoğlu, kaleme aldığı veda yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Hayatımın en aktif ve verimli 15 yılını geçirdiğim Çorum’dan buruk hislerle ayrılıyorum. Bakıma muhtaç büyüklerimiz ve çocukların yakın akrabalarıyla kaynaşması amacıyla memleketim Çankırı’ya gitmek durumunda kaldım. Aynı zamanda mezunu olduğum Çankırı Merkez Endüstri Meslek Lisesi’nde Makine Teknolojisi Alan Öğretmeni olarak görevimi sürdüreceğim.

‘PAYELERİN EN BÜYÜĞÜ ÖĞ-DER ŞUBE BAŞKANLIĞI’

Çorum’da okul yöneticiliğinin her kademesinde bulundum. Sendikada görevim oldu. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Yönetim Kurulu’nda bulundum. Ancak bunlar içerisinde benim için payelerin en büyüğü ÖĞ-DER Şube Başkanlığı görevi oldu.

‘ÇORUM, MEMLEKETİM OLDU’

Gerek resmi görevim sırasında gerekse sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmalarımda ve gerekse sosyal hayatta Çorumlu olmadığıma dair ayrıştırıcı bir ifade hatta imasıyla dahi karşılaşmadım. Kendimi hep memleketimde gibi hissettim. Tayinimin çıktığını öğrenenler, ‘Biz seni hep Çorumlu biliyorduk’ diyorlar.

‘MİLLİ EĞİTİM CAMİASINA MÜTEŞEKKİRİM’

Branşım itibariyle uzun yıllar Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ve son 4,5 yıldır TOBB OSB MTAL’de görev yaptım. Bu süre içerisinde gençlerimize milli-manevi değerlerimiz doğrultusunda yetişmeleri ve mesleğinde kendilerini geliştirmeleri yönünde rehberlik yapmaya çalıştım. Bu sürede birlikte görev yaptığımız okul personeline ve Milli Eğitim camiasına teşekkür ediyorum.

‘ÖĞ-DER’İN YENİ BAŞKANI FUAT BAL’

Büyük bir onurla yürüttüğüm ÖĞ-DER Şube Başkanlığı görevimi tayinim nedeniyle meslektaşım Fuat Bal’a devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde hayırlı hizmetler diliyorum.

‘AGD ve MGV, GENÇLERİMİZİN YANINDA’

Gençlerimizin milli, manevi ve tarihi değerlerini tanımaları ve bu doğrultuda yaşamaları amacıyla faaliyet gösteren AGD ve MGV’de uzun yıllar görev yaptım. STK’larda birlikte çalıştığım arkadaşlara ve destek veren tüm gönüllülere de bu vesile ile şükranlarımı sunuyorum.”