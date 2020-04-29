YIKIMDAN GERİYE KALANLAR...

Çorum İmam Hatip Lisesi eski tedrisat binası (C Blok) olarak hatırladığımız, yola kurban edilen binanın eğitim hayatımızda önemli bir yeri vardı. Bu binada girdiğimiz ve kazanmaktan şeref duyduğumuz imtihanla İHL'li olduk. İki taraflı merdivenle çıkılan 4 katlı binanın, dil sınıflarının olduğu çatı arası hariç her katında okuduk. Laboratuvarında deneyler, resim dersliğinde atölye çalışmaları yaptık. Bodrum katındaki salonda ise spor ve konferanslar... Çocukça şakalaşmalar ve oyunlar oynadığımız uzunca koridorlar...

5'li sıra dizisinde, 60'a yakın öğrenci mevcudu olan kalabalık sınıflar... İkili öğretim nedeniyle hava karardığı halde ders gördüğümüz, Ramazanda birlikte iftar ettiğimiz derslikler... Zımparalayıp hatta vernik attığımız birbirine geçmeli masa ve sıralar... İlk kopya girişimi ve topla ceza tecrübesini edindiğimiz zamanlar...

Yemek sırasına yetişmek için paldur küldür indiğimiz basamaklar... Disiplin ve saygı abidesi hocalarımızdan kaçacak delik aradığımız koridorlar...

Saymakla, anlatmakla bitmeyecek hatıralar...

KEŞKE...

Yıkıma varan talihsiz süreçte, meselenin bina olmadığını anlayamadık ya da anlatamadık sanırım. O bahçeden o yolun geçmesi, okulumuzun bütünlüğünü bozan büyük bir garabet. Verilen tepki de bu garabete... Vicdan sahipleri haliyle bu duruma çok üzüldü ve son ana kadar bir alternatif olabilir ümidiyle görüşlerini dile getirerek yanlış karardan dönülmesini beklediler. Ancak olmadı, kendi ellerimizle indirdik büyük darbeyi...

Daha söylenecek, yazılacak çok şey var belki... Keşke bu şekilde hüzünlü bir sona şahit olmasaydık, ismiyle birlikte sahip çıkabilseydik koca çınara...

Necip milletimizin bağrından doğan, maddi ve manevi katkılarıyla vücud bularak bugünlere gelen güzel okulumuzun, kuruluş ve varoluş değerleri çizgisinde nice güzel günlere ulaşması duasıyla...

***

Bugün sahip olduğumuz değerleri, kimliği ve kişiliği borçlu olduğumuz okulumuza, bizleri yetiştiren saygı değer hocalarımıza, sınıf arkadaşından öte kardeş bildiğimiz tüm dostlara selam olsun...