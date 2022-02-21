Yıldırım Bekçi konseri bugün

Çorum Belediyesi kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor.

Türk Sanat Müziğinin güçlü seslerinden Yıldırım Bekçi ve Esra Turan, bu akşam en güzel şarkılarının Çorumlu sanatseverler için seslendirecek. Bu akşam saat 19.00’da Devlet Tiyatro Salonu’ndaki konsere girişler ücretsiz olacak.

Çorum Belediyesi kültür sanat ajandasının Şubat ayı etkinlikleri arasında yer alan Türk Sanat Müziği Gecesi programına tüm Çorum halkının davetli olduğunu söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Kültür sanat etkinliklerimiz kapsamında her hafta farklı bir etkinlikle hemşehrilerimizle birlikte oluyoruz. Bu akşam da unutulmaz bir Türk Sanat Müziği Gecesi yaşanacak. Türk Sanat Müziğinin güçlü sesi solist Yıldırım Bekçi’yi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)