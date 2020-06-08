‘Yıldız Bek’e Ankara gömleğini giydirmezler’

M.BURAK YALÇIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı telekonferans görüşmesinde Meclis Başkanı Osman Günay’ın köylere yapılan yatırımlarla ilgili sağlıklı bilgi vermediğini iddia eden CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek’e cevap veren İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, “Yıldız hanıma Çorum gömleği dar gelmekte olup, Ankara gömleğini giymek istemektedir. Ankara gömleğini giydirmezler. Boşuna heveslenmesin” dedi.

Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 ay toplantılarına ara veren İl Genel Meclisi bugün yeniden mesaiye başladı.

Meclis Başkanı Osman Günay başkanlığında gerçekleşen toplantı açılış yoklaması ve bir önceki toplantıya ait tutanak özetinin okunması ile başladı.

Tutanak özetinin ardından Meclis Başkanı Osman Günay bir konuşma yaptı.

Osman Günay konuşmasında geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı telekonferans görüşmesinde kendisinin köylere yapılan yatırımlarla ilgili sağlıklı bilgi vermediğini iddia eden CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek’e cevap verdi.

Çorum’a bağlı 759 köye ve onlara bağlı 393 mahalleye hizmet verdiklerini belirten Osman Günay, köylerin ve köylere bağlı bulunan mahallelerin içme suyunun yüzde 99.6, kanalizasyonun yüzde 99.7, parke taşının yüzde 99.7, çöp toplamanın ise yüzde 100 oranında tamamlandığını söyledi.

22 Mayıs 2020 Cuma günkü telekonferans kanalı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılan toplantıda verdiği bilgilerin doğru olmadığını ve AK Partiye oy veren köylerin alt yapısının %95'nin tamam olduğunu, ancak diğer partilere oy veren köylerin çamur için de olduğunu iddia eden CHP Grup Başkanvekili Sayın Yıldız Bek'in açıklamasını kınadığını söyleyen Günay, “Keşke basına bu açıklamayı yapmadan önce İl Genel Meclisi Başkanından veya İl Özel İdaresinden resmi verileri alıp konuşsa daha iyi olurdu kanaatindeyim. CHP yönetiminde çok değerli hemşehrilerim bulunmaktadır. Her halde Yıldız hanıma Çorum gömleği dar gelmekte olup, Ankara gömleğini giymek istemektedir. Bu hanımefendiye Ankara gömleğini giydirmezler. Boşuna heveslenmesin” dedi.

Günay’ın konuşması üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek de açıklamasında kimsenin şahsını hedef almadığını ve laflarının arkasında olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Bütün köyleri gidelim tek tek gezelim ayrımı görürüz. Hiçbir köye hizmet gitmedi demiyorum. Kanalizasyonda, su da problem yok ama kilittaşı, yol ve tarımsal sulamada problem var. Bu problemlerde ne yazık ki daha çok bu köylerde. Birçok köyün kilittaşı bitmiş. Bitmeyen köylerde ise birkaç km yapmışız devamı yok. Yüzde 100’ü bitmiş köyler var. Boğazkale’nin Yazır Köyü’nün yolu için 5 yıldır uğraşıyoruz. Yol kazıldı 5 yıldır yapılmıyor niye bu köy? Osmancık’ın Yasiren Köyü’nün yolu için yıllardır uğraşıyoruz. Yaptığım açıklamadan sonra sağ olsun Özel İdare ekipleri gidip araştırmışlar. Kimsenin şahsını hedef almadım. Sadece yatırım politikalarının yersiz oluşunu eleştirdim.”

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Bektaş ise köylere yatırım yapılırken hiçbir renk ayrımı gözetmeksizin yardım yapıldığını belirterek, “Bütün köyler bizim köyümüz. Bundan sonrada hizmetler aynı şekilde yapılacaktır. Bizler verdiğimiz sözlerin her zaman arkasındayız. Meclis üyelerimizin köylerde yalancı durumuna düşmesini, rencide olmasını asla istemeyiz. Biz renk ayrımına da karşıyız. Yok birbirimizden farkımız, olamaz ayrımız gayrımız” diye konuştu.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 15:03