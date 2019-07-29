EROL TAŞKAN

Çorum Toprak Sanayisi’nin kurucu duayenlerinden Yıldız Tuğla Fabrikası sahibi Hasan Başaranhıncal (Yıldız Hasan) vefat etti.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın amcası, İsmet-Nurettin Başaranhıncal’ın ağabeyi, Cengiz-Metin-Kadir Başaranhıncal’ın amcaları, Fatma Başaranhıncal’ın babası Hasan Başaranhıncal (85), dün gece tedavi gördüğü Samsun Medical Park Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Toprak sanayisinin Çorum’da kuruluşu ve gelişiminde büyük emek sahibi olan ve ismi fabrikası ile özdeşleşerek Yıldız Hasan namıyla anılan Hasan Başaranhıncal’ın cenazesi yarın (Salı günü) öğle namazından sonra Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’na defnedilecek.

Hakimiyet merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, toprak sanayi camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2019, 11:14