Yılın ilk ürünü Borsa’da satıldı

Çorum Ticaret Borsası’nda 2022 yılı hububat alım sezonu başladı.

Hasat sezonunun ilk ürünü olan arpa Ticaret Borsası’nda satışa sunuldu.

İskilip’e bağlı Salur köyünden Bekir Ergüven ve Yusuf Kavaklı'ya ait 4'er ton arpalar, Hatap Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması tarafından 6.190 TL'ye ve Topaktaş Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından 5.950 TL'ye satın alındı.

Borsaya yılın ilk ürününü getiren çiftçiler Bekir Ergüven ve Yusuf Kavaklı, dönüm başına geçen seneye oranla yüzde 30 - yüzde 40 oranında daha fazla verim olduğunu belirttiler.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ise, 2022-2023 hasat sezonunun hayırlı, uğurlu ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Özkubat, ayrıca Borsaya ilk ürünü getiren Bekir Ergüven ve Yusuf Kavaklı'ya teşekkür ederek, iki üreticiye hediye verdi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022, 18:41