‘Yılın Valisi’ Çorumlu

RECEP MEBET
Giresun Valisi hemşehrimiz Enver Ünlü, Türkiye Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından ‘Yılın Örnek Mülki Amiri’ seçildi.
ÖMER YILMAZ’A DA ÖDÜL
Eğitim alanında başarılı çalışmalara imza atan isimlerin ödüllendirildiği değerlendirmede Çorum eski Milli Eğitim Müdürü ve Isparta Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ise ‘Yılın Örnek Eğitim Yöneticisi’ seçildi.
İŞTE ÖDÜL ALANLAR
13 dalda yılın en’lerinin belirlendiği değerlendirme sürecine ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
Yılın Örnek Eğitimci Akademisyeni: Prof. Dr. Selçuk Şirin
Yılın Örnek Mülki Amir: Enver Ünlü – Giresun Valisi
Yılın Örnek Yazarı ve Kitabı: Doç. Dr Olcay Yavuz
Yılın Örnek Sosyal Sorumluluk Projesi: Haluk Levent- AHBAP
Yılın Örnek Sivil Toplum Kuruluşu :Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı – TEKNOFEST (Selçuk Bayraktar)
Yılın Örnek Eğitim Yöneticisi: Isparta İl Milli Eğitim Müdürü – Ömer Yılmaz
Yılın Örnek Eğitim Dostu Şirketi : Bilgin Yazar VEDUBOX, Bilgin Yazar Etgi GRUP, Kadir Telkeş – Sekizde Sekiz Grup
Yılın Örnek Öğretmenleri:
Mehmet Esen (Şırnak MFÖ)
Fatih Açıkgöz (Şırnak MFÖ)
Ömer Özcan (Şırnak MFÖ)
Yılın Örnek Özel Eğitim Kurumu: Radikal Eğitim Kurumları – Erdal Avcı
Yılın Örnek Köşe Yazarı: Sait Gürsoy (Sabah)
Yılın Örnek TV Programı: İbrahim Eren – TRT EBA TV
Yılın Örnek e-Twinning Ödülü: Ülkü Kale Karaaslan – Lets Teach And Learn Stem
Yılın Örnek Erasmus Ödülü: Nilgün Aktaş -Hayal Gerçek Oluyor, Mobilyacı Kızlarımız Avrupayla Buluşuyor.