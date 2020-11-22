‘Yılın Valisi’ Çorumlu

RECEP MEBET

Giresun Valisi hemşehrimiz Enver Ünlü, Türkiye Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından ‘Yılın Örnek Mülki Amiri’ seçildi.

ÖMER YILMAZ’A DA ÖDÜL

Eğitim alanında başarılı çalışmalara imza atan isimlerin ödüllendirildiği değerlendirmede Çorum eski Milli Eğitim Müdürü ve Isparta Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ise ‘Yılın Örnek Eğitim Yöneticisi’ seçildi.

İŞTE ÖDÜL ALANLAR

13 dalda yılın en’lerinin belirlendiği değerlendirme sürecine ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

Yılın Örnek Eğitimci Akademisyeni: Prof. Dr. Selçuk Şirin

Yılın Örnek Mülki Amir: Enver Ünlü – Giresun Valisi

Yılın Örnek Yazarı ve Kitabı: Doç. Dr Olcay Yavuz

Yılın Örnek Sosyal Sorumluluk Projesi: Haluk Levent- AHBAP

Yılın Örnek Sivil Toplum Kuruluşu :Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı – TEKNOFEST (Selçuk Bayraktar)

Yılın Örnek Eğitim Yöneticisi: Isparta İl Milli Eğitim Müdürü – Ömer Yılmaz

Yılın Örnek Eğitim Dostu Şirketi : Bilgin Yazar VEDUBOX, Bilgin Yazar Etgi GRUP, Kadir Telkeş – Sekizde Sekiz Grup

Yılın Örnek Öğretmenleri:

Mehmet Esen (Şırnak MFÖ)

Fatih Açıkgöz (Şırnak MFÖ)

Ömer Özcan (Şırnak MFÖ)

Yılın Örnek Özel Eğitim Kurumu: Radikal Eğitim Kurumları – Erdal Avcı

Yılın Örnek Köşe Yazarı: Sait Gürsoy (Sabah)

Yılın Örnek TV Programı: İbrahim Eren – TRT EBA TV

Yılın Örnek e-Twinning Ödülü: Ülkü Kale Karaaslan – Lets Teach And Learn Stem

Yılın Örnek Erasmus Ödülü: Nilgün Aktaş -Hayal Gerçek Oluyor, Mobilyacı Kızlarımız Avrupayla Buluşuyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020, 20:31