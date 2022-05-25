'Yıllarca sanayi konusunda Çorum bize örnek gösterildi'

Samsun Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşa edilecek 10 fabrikanın temel atma töreninde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yıllarca Çorum sanayisinin Samsun'a örnek gösterildiğini söyledi.

Bölgede gelişen sanayileşme ile Türkiye’de öncü olacaklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yıllarca duyduğumuz şey, sanayi konusunda Çorum bize örnek gösterildi. Samsun’un sanayi elektrik tüketimi 10 yıl önce de Sinop’tan Artvin’e kadar tüm vilayetlerden fazlaydı. Samsun’un o beğenmediğimiz sanayisi yine tüm Karadeniz’den fazlaydı. Şimdi Havza OSB’yi bin dönümden 10 bin dönüme çıkartıyoruz. Burası zamanı gelince de 20 bin dönüme çıkacak. Merzifon, Suluova, Havza, Kavak üst kod olacak. Kuzey Anadolu’nun Türkiye’nin en önemli sanayi havzası olacak bu bölge. Bunun merkezinde de Havza OSB olacak. Oraya doğru gidiyoruz. Biz, bölge ve Türkiye’ye örnek olacak atılımlara imza atıyoruz. Kenevir konusunda bazı dikkat edilmesi gereken konular var. Keneviri ilaç sanayinde değerlendirmediğinizde yeteri kadar ekonomik değeri olamayabiliyor. Ama burada yatırım tesisleri ile bu eksiklik de tamamlanacak. Dolayısıyla temel attığımız tesisle bugünden sonra kenevir alanında ekimine, sanayisine ve ihracatına ve ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

(İHA)