Yıllarca sürecek gönül köprüleri kurdu

MURAT ÇETİN

Kazakistanlı Yüksek Lisans Öğrencisi Timur Nüsuphan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e veda ziyaretinde bulundu.

Kazakistan Almata Üniversitesi’nde Enstitü Müdürü olarak görev alan başarılı Kazak öğrencinin veda ziyaretinde, Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk Nüsuphan’a Çorum ve Kazakistan arasında kurduğu gönül köprüsü için teşekkür ederek, plaket ve başarı belgeleri takdim ettiler.

Öğrenciliği süresince Çorum’da derin dostluklar edinerek, kendisini tanıyan herkesin takdir ve muhabbetini kazanan Timur Nüsuphan, Yüksek Lisans Eğitimi için ailesiyle birlikte geldiği Çorum’da eğitimini de başarıyla tamamladı.

Çorum’dan hiçbir zaman kopmayacağını ifade ederek, Çorum’da karşılaştığı samimiyet ve ilgiyi ömrü boyunca unutmayacağını belirten Nüsuphan, “Burası benim öz memleketim. Atalarımın izini, buradaki insanların gönüllerinde bulmanın bahtiyarlığını ve bana gösterdikleri samimiyetin gururunu yaşıyorum. Ömrüm var oldukça, genelde Türkiye-Kazakistan ilişkileri, özelde ise Çorum Kazakistan ilişkileri arasında sarsılmaz yollar inşa ederek, gönül birlikteliğimizi her daim yaşatacağım. Değerli Başkanı ve Kıymetli Rektörüm başta olmak üzere, tüm hocalarıma, büyüklerime ve arkadaşlarımla saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum.” dedi.