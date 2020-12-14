Yine aynı manzara

RECEP MEBET
Gazi Caddesi’nde yol ortasına park edilen bir araç trafik akışını alt üst etti.
Öğle saatlerinde Belediye Hizmet Binası önüne bırakılan bir araç nedeniyle taşıt trafiği olumsuz etkilendi.
Cadde ortasına bırakılan otomobil nedeniyle yoldan geçemeyen halk otobüsü ve peşindeki onlarca araç dakikalarca beklemek zorunda kaldı.
Vatandaşların meraklı bakışları altında yolu yeniden trafiğe açmaya çalışan polis memurları ve zabıta, Gazi Caddesi’nde oluşan yoğunluğu alternatif yollara yönlendirmeye çalıştı.
Trafiği felç eden otomobil, genç sürücüsünün dakikalar sonra araç başına gelmesiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Gazi Caddesi, uzun bir uğraşın ardından yeniden trafiğe açılırken söz konusu güzergâhtaki çift sıra parklar nedeniyle sık sık benzer manzaralar oluştuğunu hatırlatan vatandaşlar yetkililerden çözüm beklediklerini ifade ettiler.