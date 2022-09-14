YKS’de başarı yüzde 100 arttı

FATİH AKBAŞ

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, YKS yerleşme oranlarında bir önceki yıla göre yüzde 100 oranında artış olduğunu belirtti.

Mevlana İlkokulunda yapılan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programında konuşan Abdullah Kodek, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yaptıkları çalışmalar ile gelecek hedeflerinden bahsetti.

Eğitim kalitesini artırmak için hem fiziki mekanları iyileştirmek ve çocukların daha güzel mekanlarda eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak hem de teknik donanımlarla bilgi ve becerilerini geliştirmek için yoğun bir çalışma sürdürdüklerini kaydeden Abdullah Kodek, “Bu kapsamda Bakanlığımızın destekleriyle yaz döneminde tüm okullarımızda gerekli olan bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık. 3 ayda 182 okulda 15 milyon lira maliyetle bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Tüm okullarımızın doğalgaz dönüşümlerini tamamladık. ‘Çevre Dostu 1000 Okul Projesi’ kapsamında Çorum il merkezi ve ilçelerinde 8 pilot okul belirledik. Bu okullardan birisi olan Mevlana İlkokulu’nda Güneş Enerjisi Santrali kurduk. Yağmur suyu geri dönüşüm sistemi kurduk. Geri dönüştürülmüş malzemelerden kütüphane oluşturduk. Bu yıl bir ilk daha gerçekleştirildi. Anaokulları da dahil olmak üzere tüm İlköğretim okullarına okul bazlı ödenek gönderdik. Okul Aile Birlikleri artık para toplamayacak. Okullar ihtiyaçlarını bu ödeneklerden karşılayacak. Daha sonra yine ödenek göndereceğiz” dedi.

‘HEDEF; GELECEK 15 YILIN EĞİTİM YATIRIMINI 1,5 YILDA TAMAMLAMAK’

Bir taraftan mevcut okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi için çalışmaları sürdürürken diğer taraftan ise yeni yerleşim bölgelerine yeni okullar yaptıklarını ifade eden Kodek, “Hedefimiz 1,5 yıl içinde Çorum’un eğitim öğretimde 15 yıllık ihtiyacını karşılamaktır.

Bu sene 105 yeni ana sınıfı, 1 tanede bağımsız anaokulu açtık. Yeni yatırım planına da 3 tane daha bağımsız anaokulu koyduk. 5 yaş okullaşmada yüzde 92,3’e yükseldik. Hedefimiz bu sayıyı yüzde 100’e çıkarmaktır. Milli Eğitim Bakanlığımızın Köy Yaş Merkezleri projesi ile kapalı olan köy okulları yeniden açılıyor. Çorum’un ilk Köy Yaş Merkezi Çatak’ta açıldı. Bu projeyle velilerde eğitim öğretimin bir parçası olacaklar” şeklinde belirtti.

MESLEKİ EĞİTİME İLGİ YÜKSELDİ

05.01.2022 tarih ve 31710 sayılı Resmi Gazete’de 5063 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerinin belirlendiğini ve aynı zamanda devlet katkısı ödemelerinin süresi hakkında düzenlemelere yer verildiğini dile getiren Kodek, “Çorum’da son bir yılda Mesleki Eğitim Merkezlerinde 462 öğrenci varken yapılan düzenlemenin ardından bu rakam 4201’e yükseldi. Hedefimiz yıl sonuna kadar bu rakamı 6 bine çıkarmaktır” şeklinde kaydetti.

YKS’DE BAŞARI YÜKSELDİ

YKS’de yerleşme oranlarında bu yıl yükselme olduğunu açıklayan Kodek, “Bu yıl YKS’de pik yaptık. Yerleşme oranlarımız yükseldi. Örneğin Fen Lisesi yüzde 24 yerleşmeden yüzde 60’a yaklaştı. İlimiz genelinde 350 civarında öğrencimiz ilk 20 binin içine girdi. Bir önceki yıla göre yüzde 100 oranında artış oldu. Özellikle Fen Lisemiz bölgede birinci pozisyonuna geldi. Öğretmenlerimize öğrencilerimize her türlü desteği vererek önümüzde ki yıl Çorum’u layık olduğu yere inşallah getireceğiz.

Bu duygularla öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve tüm velileri saygıyla selamlıyor, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum”dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022, 16:58