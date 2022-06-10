YKS’de başarının yollarını anlattı

FATİH BATTAR

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları tarafından Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen “YKS’de nasıl başarılı olunur?” konulu konferansta konuşan eğitim uzmanı Sadık Gültekin; ‘Sınav, sınav günü kazanılmıyor, sınav günü kaybedilmiyor’ dedi

Birçok üniversitede eğitim danışmanlığı yapan, NTV’de "Doğru Tercih" isimli programının yapımcı ve sunucusu eğitim uzmanı Sadık Gültekin, Çorum’da üniversite sınavına girecek öğrencilerle buluştu.

Hayatta başarının yolunun 3 şeyden geçtiğini anlatan Gültekin; “Kalbiniz çarpacak, yaptığınız işi kalbinizde hissedeceksiniz. Kan ter içinde kalacaksınız. Gözlerinizde bir ışıltı olacak. Bu üç şeyde rol yapılamaz. Zaten bu üç şeye sahip olan sadece o sınavda değil hayattaki bütün sınavlarda başarılı olur.” diye konuştu

Meslekte 36. yılı olduğunu ifade eden Gültekin; “Sınav, sınav günü kazanılmıyor. Sınav, sınav günü kaybedilmiyor. Siz bugünlerde kazanıp, kaybediyorsunuz. Siz dün kazanıp kaybettiniz. Bugünden yarın ki planın belli mi sen orada kazanıp kaybedeceksin. Sınav günü tek bir şey olur o da kader dediğimiz şey, bizi aşar. O gün başınıza bir kaza gelir bu kaderdir. Biz onu bilmeyiz. Ama senin dün az çalışman kader falan değildir. Bu bir tercihtir.” dedi

Adaylara, ‘Sen bana şunu söyle dün ne kadar çalıştın?’ diye soran Gültekin, “Kimse bana şunu demesin, heyecanlıyım da kaygılıyım da korkuluyum da geç. Sen dün ne kadar çalıştın? Ondan önceki ay ne kadar terledin? Yarın ki planın bugünden belli mi? Sen bugün ne kadar gayret gösterdin sen bana bunu söyle.” ifadelerini kullandı.