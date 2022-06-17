YKS’ye girecek öğrencilere toplu ulaşım ücretsiz

Çorum Belediyesi eğitime her türlü desteği vermeye devam ediyor.

18-19 Haziran 2022 Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak YKS’ye girecek öğrenciler sınav giriş belgelerini göstererek toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak.

Geçtiğimiz yıllarda sınava girecek öğrencilere sınav belgelerini göstermek koşuluyla toplu taşımadan ücretsiz faydalanma hakkı tanıyan Çorum Belediyesi bu yılda geleneği bozmadı. 18-19 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak olan YKS’ye girecek öğrenciler sınav giriş belgelerini göstermeleri durumunda toplu taşımadan ücretsiz faydalanacaklar. (Haber Merkezi)