Yoğun kar yağışı ağaçları devirdi

Çorum’un Osmancık ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebi ile ağaçlar kökünden sökülerek devrildi.

Çorum'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı, Osmancık ilçesinde birçok ağacın köklerinden sökülerek sökülmesine sebep oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde park halindeki araçlar kar altında kayboldu. Hafta sonu başlayan ve devam eden kar yağışı sebebiyle Koyunbaba, Yeni ve Güney Mahallesi'nde birçok ağaç da zarar gördü. Karın ağırlığına dayanamayan birden fazla çam ağacının dalları gövdelerinden ayrılarak kırıldı.

Devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.