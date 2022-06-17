‘Yol projelerinde ödenek sıkıntısı yok’

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Av. Oğuzhan Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek Çorum'a yapılan bakanlık yatırımlarını değerlendirdiler.

Bakan Karaismailoğlu ile yapılan görüşmenin ardından Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Görüşmede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Çorum’da devam eden projelerinin son durumunun değerlendirildiği bildirilen Milletvekilleri açıklamasında, Çorum merkez ve ilçelerinde devam eden 8 milyarlık 12 projenin ve yeni yapılacak olan projelerin görüşüldüğü aktarıldı.

2002 yılına kadar Çorum’da 59 km bölünmüş yol olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, 2002 ile 2022 yılları arasında ise çok önemli yatırımlar yapıldığı ve yol ağına 303 kilometre daha eklenerek, yüzde %516 artışla toplam bölünmüş yol uzunluğunun 361 km çıkarıldığı vurgulandı.

‘İLÇE YOLLARINDA ÖDENEK SIKINTISI YOK’

İlçe yolları hakkında da bilgiler verilen açıklamada, Çorum-İskilip, Çorum Mecitözü, Çorum-Osmancık ve İskilip-Çankırı yollarıyla Alaca-Zile-Çekerek yollarında çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Bakan Karaismailoğlu’nun da devam eden yatırımları yakından takip ettiği belirtilen milletvekilleri açıklamasında, ilçe yollarında herhangi bir ödenek sıkıntısı olmadığı da dile getirildi.

‘KIRKDİLİM TÜNELLERİ 2023’TE AÇILACAK’

Çorum’a ulaşım konusunda tarihin en büyük bedelli yatırımı olan Kırkdilim tünelleri ile ilgili de çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiği ifade edilen açıklamada, Kırkdilim tünellerini üstlenen müteahhit firmanın çalışmalarına hız verdiği ve hedeflendiği gibi tünellerin 2023 yılında tamamlanarak ulaşıma açılacağı vurgulandı.

ORTAKÖY-CEMİLBEY YOLUNA BU YIL BAŞLANIYOR

Çorum-Ortaköy yolunun iki aşamalı olarak yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Çorum-Cemilbey arasında çalışmalar tamamlanma noktasına geldi. Ortaköy-Cemilbey arası ise ayrı bir projeyle yapılacak. Projesi tamamlandı ve ihalesi yapılarak yer teslimi gerçekleştirildi. Cemilbey-Ortaköy arası için gerekli ödenekte sağlandı ve bu yıl içerisinde inşaatına başlanacak” denildi.

8 İLÇEYİ ÇORUM’A BAŞLAYACAK KAVŞAĞA BAŞLANDI

Ulaştırma Bakanlığı’nın karayolu ağı noktasında önemli projelerinden birinin de Çorum Çevre Yolu’na yapılacak olan kavşak olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Bir yanda İskilip, Bayat, Uğurludağ, diğer tarafta Osmancık, Kargı, Laçin, Dodurga ve Oğuzlar olmak üzere 8 ilçeyi köyleriyle birlikte Çorum’a bağlayacak olan kavşağın ihalesi gerçekleştirildi. Bir süre önce de yer teslimi yapılarak çalışmalara start verildi. Çorum’un hem şehir içi trafiğine düzen getirecek, hem de ilçeler arasında ulaşımı kolaylaştıracak kavşak için 8 milyon TL ödenek gönderildi. Planlandığı gibi çalışmalar devam ediyor ve yine planlandığı gibi tamamlanacak” ifadelerine yer verildi.

Bakan Karaismailoğlu ile yapılan görüşmeden son derece memnun ayrıldıklarını aktaran Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, Bakan Karaismailoğlu’na Çorum’a gösterdiği ilgi ve verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)