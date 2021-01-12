Yola fırlayan kamyon sürücüsü feci şekilde can verdi

FATİH BATTAR

Çorum-Ankara yolu Scania Kavşağı’nda meydana gelen feci kazada yola fırlayan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Murat Erbattal'ın (42) kullandığı 19 UL 058 plakalı kamyon, Mehmet Tılcı idaresindeki 06 RG 814 plakalı otomobil ile Scania Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada yola fırlayan kamyon sürücüsü kamyonun altında feci şekilde can verirken, otomobildeki Mehmet Tılcı ve Ruhiye Danlı da ağır yaralandı.

Polis ekipleri, kazanın ardından kavşakta güvenlik önlemi aldı.

Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kamyon sürücüsü Murat Erbattal’ın olay yerinde öldüğünü tespit ederken, otomobildeki yaralılar ise ambulansa Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazayı duyan İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerinde incelemelerde bulunarak, kaza hakkında bilgi aldı.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 15:29