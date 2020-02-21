Yolcu otobüsü kazalarını azaltmak için istişare

FATİH AKBAŞ

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karıştığı kazalarının önlenmesi amacıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda dün gerçekleştirilen toplantıda 2020 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığının daha düzenli ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi ve bu araçların karışmış olduğu kazalar ile can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalar değerlendirilerek firma yetkilileri bilgilendirildi.

Toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Jan. Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları ve otobüs firmalarının temsilcileri katıldı.