Yolda bulduğu çantadan tabanca ve para çıktı

FATİH AKBAŞ

Emekli memur Halil Cılaz’ın yolda bulduğu el çantasından para ve tabanca çıktı.

Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı civarında yolda bir el çantası bulan Halil Cılaz isimli vatandaş çantayı açtığında içinde bir miktar para, bir adet tabanca ve şarjörler olduğunu gördü. Cılaz, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Konu hakkında bilgi aldığımız Halil Cılaz, Rüstem Eren Parkı civarında yolda el çantası olduğunu fark ettiğini ve yerden alıp içine baktığında ise para, tabanca ve buna ait şarjörleri gördüğünü belirterek, “Durumu hemen polise haber verdim. Polis ekibi yanıma gelerek çantayı tutanakla teslim altı. Çantada 1200 TL, bir adet tabanca, iki adet şarjör ve mermilerin olduğu tutanak altına alındı. Ben bir vatandaş olarak görevimi yaptım ve çantayı sahibine ulaştırılmak üzere polisimize teslim ettim” dedi. Daha sonra polis ekibi bulunan malzemeleri alarak karakola götürdü.

Çantanın sahibinin emekli bir bekçi olduğu ve Bahçelievler Polis Merkezi’nde çantasını içindekiler ile birlikte teslim aldığı öğrenildi.