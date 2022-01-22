Yolda kalan vatandaşların imdadına trafik polisleri yetişti

Çorum'da kar yağışı etkili olurken, trafik polisleri de yolda kalan vatandaşların imdadına yetişti.

Gece saatlerinde başlayan kar aralıklarla etkisini sürdürüyor. Ekipler de vatandaşların karlı yolda daha güvenli seyehat etmeleri için seferberlik halinde. Çorum Belediyesi ekipleri ile birlikte trafik polisleri de karla mücadeleye destek veriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise Samsun-Ankara kara yolunun her iki yönünde de denetim gerçekleştirerek, ulaşımın güçleştiği noktaları tespit edip ilgili kurumların çalışma yapmasını sağlıyor. Polis ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Çorum-Osmancık, Çorum-İskilip ve Çorum-Ortaköy ilçe bağlantı yollarında çalışma yürütüyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir'in talimatlarıyla karla mücadele yapılan iş makinelerine binen trafik polisleri, telsizle haberleşerek iş makinelerinin ulaşımda problem yaşanan bölgelere sevk edilmesini sağlıyor. Trafik ekipleri, ayrıca olası kazaların önüne geçmek amacıyla Çorum Şehirlerarası otobüs Terminali'nde kış lastiği ve takograf denetimi de yapıyor.

Denetimlerde otobüs sürücülerini yağış nedeniyle kayganlaşan yollar hakkında uyarıp araçları daha dikkatli kullanmaları yönünde uyaran ekipler, yolculara ise seyahat boyunca emniyet kemerini çıkarmamalarını tavsiye ediyor. Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kentteki olumsuz hava şartlarının hafta boyu devam edeceği belirtilerek, sürücü ve yayaların yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.