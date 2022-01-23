Yolda kalanların imdadına Beşir yetişti

EROL TAŞKAN

Beşir Derneği gönüllüleri, yoğun kar yağışı nedeniyle Konaklı mevkiinde mahsur kalan sürücülerin imdadına yetişti. Kumanya ve sıcak çay ikramıyla yolda kalan sürücüleri yalnız bırakmayan Beşir Derneği üyeleri sürücü ve yolculara yardım eli uzattı.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA SEFERBER OLDULAR

İnsani yardım konusundaki aktif çalışmalarıyla tanınan Beşir Derneği üyeleri, geceden yaptıkları hazırlıkları tamamlayıp, sabahın ilk ışıklarıyla yolda kalanların imdadına yetişmek için seferber oldu.

SICAK ÇORBANIN YANINDA BİR TUTAM TEBESSÜM

Bulabildikleri tesislere sığınanların yanı sıra yolda kalıp aracından ayrılamayan sürücü ve yolcular, Beşir Derneği gönüllülerinin sürprizi ile karşılaştı. Sıcak çaylarını ve çorbalarını yudumlayan vatandaşlar, memnuniyetlerini ve teşekkürlerini dualarla dile getirdi.

DARDA KALAN KİM VARSA BEŞİR DERNEĞİ ORADA

Beşir Derneği Çorum Şube Başkanı Murat Beşikcioğlu, darda kalan her kim varsa, hemen yanı başında Beşir Gönüllüleri’ni bulacağını ifade ederek, “Bizler dua peşinde koşan iyilik gönüllüleri olup, dünyanın iyiliklerle güzelleşeceğine yürekten inanıyoruz. Geceden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan insanların var olacağını hesabederek, tüm hazırlıklarımızı geceden tamamladık. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 1 hizmet aracı ve 3 gönüllü aracımızla birlikte gerekli tedbirlerimizi alıp 11 gönüllümüzle beraber yola revan olduk. Güzergah bakımından zorlu şartları barındıran Konaklı mevkiine geldiğimizde yolda kalan araçlarla karşılaştık. Hemen ikramlarımızla birlikte her bir araca ulaştık ve çorba ve çaylarımızla bedenlerini, gönüllerimizin gülümseyen yüzleri ile de gönüllerini ısıtmaya çalıştık.” dedi.

SAHİPSİZ HAYVANLARI DA UNUTMADILAR

Beşir Derneği sadece yollarda mahsur kalan sürücü ve yolcuların imdadına yetişmekle kalmayıp, sahipsiz köpeklere de el uzatıp, onları da göz ardı etmediler.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022, 20:53