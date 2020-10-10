Yollara ödenek ve yeni yatırım

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettiler.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Genel Müdür Uraloğlu ile Çorum’da devam eden karayolları yatırımları hakkında istişarede bulunduklarını kaydetti.

Genel Müdür Uraloğlu’ndan ödenek sorunu yaşayan ilçe yolları için ödenek talebini ilettiklerini söyleyen Ceylan, başta Çorum-Mecitözü yolu olmak üzere İskilip, Ortaköy, Osmancık ve Alaca yolları için ödenek için Genel Müdür Uraloğlu’nun talimat verdiğini belirtti.

Ayrıca Çorum turizminin gelişmesi için son derece önemli olan Boğazkale-Sungurlu yolu ile ilgili de talebi Genel Müdür Uraloğlu’na aktardıklarını söyleyen Ceylan, Genel Müdür Abdulkadir Uraloğlu'nun Boğazkale-Sungurlu yolunun proje çalışmalarının başlatılması için bürokratlara talimat verdiğini dile getirdi.

Alaca Tahıl Pazarı şehir geçişi ile ilgili yaşanan sorunu da Genel Müdür Uraloğlu ile istişare ettiklerini anlatan Milletvekili Ceylan, buranın sıcak asfalt yapılması için de Genel Müdür’ün söz verdiğini vurguladı.

19 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Çorum’da karayolları ağını kat be kat artırdıklarını ifade eden Milletvekili Ceylan, Çorum’un karayolları konusunda hiçbir sorununun kalmayacağını, tüm ilçelere ulaşımın sıkıntısız bir şekilde sağlanacağını dile getirdi.