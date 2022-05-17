EROL TAŞKAN

Üyük, Uğrak, Güveçli, Boğabağı ve Abdalata Köyleri’ni birbirine bağlayan grup yolu, tüm köy sakinlerini adeta canından bezdirdi.

Derin çukurlarla mayın tarlasına dönen yolda pek çok aracın arıza verip lastiklerinin patladığını söyleyen köylüler, “Yollarımız mayın tarlasına döndü.” dedi.

Hafta içi günlerde de oldukça yoğun olan grup yolundaki trafik yoğunluğu özellikle hafta sonları çok daha artıyor. Sürücülerin, çukurlara düşmemek için sergilediği ani refleksler, trafik güvenliğini ortadan kaldırıyor.

Gerekli müracaatların yapılmasına rağmen, onarım ve iyileştirme çalışmalarının yapılmadığından şikayetçi olan çevre köy sakinleri, gazetemiz iletişim hattına gönderdikleri görüntülerle seslerini duyurmaya çalıştı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2022, 18:52