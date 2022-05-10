‘Yolun ortasında kalan dergahın yıkılmasını istiyoruz’

FATİH BATTAR

Çorum’da Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, yeni açılan Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi’nde yolun ortasında kalan bir vakfa ait dergahın yıkılmasını istedi.

Üç mahallenin kesiştiği noktada yolun ortasında kalan dergah yüzünden hem mahalle sakinlerinin muzdarip olduğunu hem de sık sık trafik kazalarının yaşandığını anlatan muhtar Kılcı, buranın bir cami olmadığını, bir vakfa ait dergah olduğunun altını çizerek, yetkililerin bu soruna bir çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Dergahın hemen 50-100 metre yakınlarında 3 tane cami olduğunu belirten Kılcı, binanın hiçkimseye faydasının olmadığını anlatarak, kamuya zarar veren binanın bir an önce yıkılmasını beklediklerini ifade etti.

Dergah önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Kılcı; “Yeni açılan Prof.Dr. Ersoy Caddesi’nde mahallemizi tam ortasında kalan, sadece Cuma günleri ibadet edilen dergah yüzünden üç mahalle muzdarip durumdadır. Burası Diyanet’e bağlı bir cami değildir. Sadece belli bir grup ve vakfın kendilerine ait ibadet ettikleri bir binadır. Bu binanın yolun ortasında kalmasından dolayı belediyemiz çalışma yapamamaktadır. Bina yüzünden caddeye ışıklandırma çalışması yapılamadığından dolayı akşamları zifiri karanlık oluyor ve vatandaşlarımız bu caddeden geçmekten korkmaktadır. Bağlantı yolu ise çok dar olduğundan dolayı sürekli trafik kazaları yaşanmaktadır. Çöplü, Çepni ve Kunduzhan mahallemizin yaşadığı bu sıkıntıdan kurtulması için bu binanın yıkılmasını istiyoruz. Binanın yıkılmasında hiçbir art niyetimiz yoktur. Bu bir ibadethane olabilir veya bir cemevi yada kilise olabilir, bu hiç önemli değil. Kamuya zarar veren kimin binası olursa olsun bu binaların yıkılması gerektiğini düşünüyoruz ve yolun ortasında kalan dergahın bir an önce yıkılarak vatandaşlarımızın muzdarip olduğu bu konudan kurtulması için yetkililerden yardım talep ediyoruz.” dedi

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022, 18:47