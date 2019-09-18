Yönetici atamalarına Kamu Sen’den takdir

Kamu Sen İl Başkanı Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, okul yöneticileri atama yöntemi ile ilgili duyduğu memnuniyetini kamuoyuyla paylaştı. "Hangisi adaletli?" sorusuyla, eksi eleştirdikleri yöntemi ve bugünü kıyaslayan Aydın, "Bir kez daha söz veriyoruz; nerede bir zulüm, iltimas ve hukuksuzluk varsa karşısında duracağız. Ve nerede bir iyilik, güzellik, emek ve alın teri varsa yanında olacağız. Nefesimiz tükeninceye kadar sözümüze sadık kalacağız." dedi.

Selim Aydın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi; "Bu okullarımıza idareci teklifleri Mayıs 2019 tarihinde yapılmıştır. Sonuçlar tıpkı geçtiğimiz yıllardaki yönetici atamalarında olduğu gibi hak gaspının yaşandığı, kul hakkının yenildiği, torpillilerin, yandaşların kayırıldığı bir tabloyu ortaya çıkardı. 2014 yılında ve sonrasında siyasi saiklerle hareket edenler, kendisinden olmayanlara adeta kıyım yaptı. İlimiz proje okullarına yapılan atamalarda da durum farklı değil. Karşımıza manevi bir profil çizerek çıkan, zamanında haktan hukuktan bahsedenlerin, konuşmalarında Hz. Ömer'in adaletini ağzından düşürmeyenlerin en son hamlesini, siz değerli eğitim çalışanlarının takdirine bırakıyorum.

Proje Okulu Sayısı: 13. Son Yapılan tekliflerle beraber, atanan yöneticilerin sendikal dağılımı: Eğitim Bir-Sen : 34, Türk Eğitim-Sen : 4, Sendikasız : 1.

Türk Eğitim-Sen her zaman doğruyu takdir etmiş, yanlışın karşısında durmuştur.

Yüzlerce yıldan beri mülkün temelinin adalet olduğunu toplumun her noktasında sergilemiş olmanın onuruyla tarih sayfasında yer almış bir milletiz. Ve bu duygumuzu asla yitirmek istemiyor; Türk Eğitim-Sen olarak, verdiğimiz mücadelenin de bu noktada bir gayret olduğunun bilinmesini istiyoruz.

Hak ve adalet duygusuna önem veren herkesin de bu tabloyu görmesini ve ona göre işlem tesis etmelerini umuyoruz.

Daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan her mülakat aşamasından sonra değerlendirme açıklamalarında bulunur, haklı tepkilerimizi dile getirirdik. Bunun da tek sebebi ; Mülakatlarda milimetrik puanlar verilerek, ince hesaplar yapılarak, bu makamları anasının ak sütü gibi hak edenlerin elenmesi, yerlerine bilgi, birikim, tecrübe kriterleri yerine bir yerlerin siparişiyle hiçbir ayırt edici meziyeti olmayanlara atanacak puanların verilmesiydi. Şeffaflık ilkesi gereği mülakat sonuçlarının yayınlanmasını defalarca talep etmemize rağmen her zaman direnç ile karşılaşıyorduk. Tabi biliyoruz ki sonuçlar liste halinde yayınlansa yaşanan gayri ahlaki düzen tüm çıplaklığıyla ortaya dökülecekti.

Bizim dün karşı çıktığımız bugün de karşı çıkacağımız, eğitim camiasına yaşatılan ayrımcılık ve ötekileştirme anlayışıdır. Çocuklarımızın geleceğini inşa eden eğitim hayatımızın, birilerinin pis koltuk iştahının tatmin aracı olarak görülmesinedir. Milli Eğitim Bakanımız zaman zaman konuşmalarında liyakatten, hakkaniyetten bahsediyor. Şu anda ilimizde bu hassasiyetin etkilerini görmeye başladık. Yazılı sınavlarda alınan puanın , mülakatta da aynı olduğuna şahit olduk. Bu tavır, " Efendim siz ne dediyseniz" anlayışının sona ermesi demektir. Tercihe esas puanların şeffaflık ilkesi gereği İl Milli Eğitim Müdürlüğü sitesinde ilan edilmesine şahit olduk. Bugün, okullarımızda, öğretmen odalarında, mülakat sonuçlarından sonra, eleştiriler değil memnuniyetler sıralanıyor. Tabi bu durumun birilerini rahatsız ettiğinin de farkındayız.

Bir kez daha söz veriyoruz; nerede bir zulüm, iltimas ve hukuksuzluk varsa karşısında duracağız. Ve nerede bir iyilik, güzellik, emek ve alın teri varsa yanında olacağız. Nefesimiz tükeninceye kadar sözümüze sadık kalacağız."