FATİH BATTAR

Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, ihracatta ilk 15 il içinde yer alan Çorum yerine Yozgat’a yapılacak havalimanın israf olduğunu belirterek; ‘Yozgat’a yapılacak havalimanı Çorum için çok acı bir durum’ dedi

Karadeniz insanların inatcı ve kavgacı yapısından dolayı bütün yatırımları aldığını ancak Çorum gibi mülayim Anadolu insanın bu konuda eksik kaldığını ifade eden Yıldırım, Çorum’a mutlaka havalimanı yapılması gerektiğini ifade ederek; “Merzifon Havalimanı’ndaki yolcuların yüzde 80’ini Çorumlu. Dolayısıyla Çorum’da havalimanı olması gerekiyor. Altyapısı da var kesinlikle yapılması gerekiyor. Yozgat’a yapılacak havalimanı Çorum için acı çok bir durum. Türkiye’de ihracat yapan iller arasında 15’inci sırada olmamıza rağmen havalimanımız yok. Geçmişte mücadele verdik ama olmadı. Bundan sonraki süreçte bize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Diğer iller söke söke alıyor.” şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022, 16:15